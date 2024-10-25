佳格攜手阿義師前進南機場樂活園地　導入循環菜單關懷長者營養

▲佳格邀請名廚阿義師前往「南機場樂活園地」導入「循環菜單」協助社區長者用餐。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

銀髮族的未來也是你我的未來，許多生活需求及難處亟需社會共同參與優化。佳格推動「以愛樂活」計畫關注銀髮長輩的需求，希望透過營養教育及社區行動，協助長者維持健康、樂活終身。近期佳格偕同營養師及名廚阿義師共同打造「循環菜單」，而阿義師也親自前往「南機場樂活園地」示範如何導入食譜協助社區長者用餐，同時改善獨居長者常見不連餐及缺乏蛋白質、鈣質等問題，以行動關懷長者需求，也鼓勵民眾可加入志工行列。

日供應千份餐點 佳格助攻南機場樂活園地料理變化

▲南機場樂活園地廚房每日準備的午晚餐各超過5、600份，相當需要幫手加入行列支援。

南機場樂活園地是由公認「地表最強里長」方荷生所打造，長期供應社區長輩用餐，也為年邁行動不便的爺爺奶奶提供貼心的送餐服務，間接關懷獨居長者的生活需求，方荷生說：「廚房每日準備的午晚餐各超過5、600份，食材都是從環南市場碼頭帶回來的，對我來說這些攤商不能賣的醜蔬果都是寶貝」，由於廚房出餐量大，相當需要幫手加入行列支援。

▲社區民眾除了可到基地用餐，也可外帶便當回家享用。

雖然每日帶回基地的食材並不固定，方荷生仍肯定佳格的「循環菜單」很給力，他說：「廚師每天想菜單也是很燒腦的，現在可以藉由循環菜單的概念加以運用，過去我只注意到長輩要吃飽，現在佳格來幫助及照顧長輩的營養補充，我不敢說吃我的便當不會生病，但好好吃飯可以延緩慢性病發作的機會」。

▲方荷生認為佳格「循環菜單」對廚師想菜單很有幫助，也能進一步照顧到長輩的營養均衡。

方荷生認為南機場樂活基地不光是解決「吃的問題」，更重要的是建立社區長輩的信賴感，萬一老人家有問題才敢說出口、找人幫，透過熟悉的志工固定送餐訪視，就不會一個人孤獨地倒在家裡沒人發現。他希望未來能持續拓點，不論是間接合作或與各地里長指導交流都好，讓全台319鄉的老人都能獲得妥善得照顧，大家都能吃得飽、不浪費食物。

強化營養均衡 循環菜單讓長輩吃得營養又快樂

▲阿義師以佳格循環菜單為本，再根據長輩的飲食口味與習慣加以變化。

佳格攜手官、醫、學共同設計的循環菜單，協辦單位包含大林慈濟醫院、長庚科技大學保健營養系與高雄、嘉義、新竹衛生局及社區營養推廣中心等，並針對地區醫院觀察到銀髮族容易缺鈣及蛋白質的需求加以優化，未來也將進一步擴散分享，讓更多銀髮族都能安心吃出健康。

▲阿義師認為年邁長者並非只能吃燉爛的食物，只要廚師願意多用心處理，就能繼續品嚐美味的佳餚。

為此，佳格特別邀請名廚阿義師前進南機場樂活園地指導，阿義師說明除了以佳格的循環菜單為本，他再根據爺奶的飲食口味與習慣加以變化，例如加點醬菜、菜脯、肉鬆…等長輩日常熟悉的食材，讓長輩能接受並願意吃下，是非常重要的。而阿義師也坦言，專業營養師開的循環菜單要落實在餐桌上對許多人來說頗有挑戰性，尤其部分菜單融合了中西烹飪方式，偏保守的長輩未必都能接受，但給做菜的人一些新的想法、偶爾替換菜色仍是不錯的，而佳格旗下也有十穀米、穀豆飯、燕麥等優質商品，偶爾替換或加入白米中，對長輩來說也是一種可以接受的變化，也增加了不同的營養元素。

▲當天長輩用餐時直呼好吃，人人吃飽又開心！

阿義師強調，其實餐飲界也正在為長者提供適合的飲食作努力，他認為，長輩並非只能吃燉爛的食物，有時候只需要將食物切得薄一點，或者將硬韌的食材煮得軟一點，讓長者更容易咀嚼即可。另外他也提醒，民眾幫長輩準備食物時，要記得避免一些會噎到的食物，如麻糬、魚刺、骨頭等，從一些生活小細節著手，就能讓長輩吃得營養又快樂。

以愛為起點 佳格目標協助社區機構招募百名志工

▲基地長期志工尚大姐分享服務長輩，讓她感覺每天都很快樂又充實。

一名在南機場樂活園地服務超過6年的尚大姐分享，曾因家中發生重大變故受到方里長的支持感念在心，因此想盡一份力量幫助更多人，而在這邊服務長輩的過程很開心，甚至假日走在路上或到青年公園散步，很多長輩會主動向她打招呼、彼此問候，連她的家人也間接感受到喜悅與快樂。

尚大姐分享，基地的長輩也會幫忙挑菜揀菜，就像一個大家庭般的相處，目前廚房有許多庶務很需要幫手分擔，但基地許多服務人員年事漸高，相當歡迎更多壯世代或退休族加入這個大家庭，共同為銀髮長者的幸福努力。

▲南機場樂活園地除了供餐，也安排活動讓長輩動一動，就像一個大家庭彼此問候。

▲南機場樂活園地也提供送餐服務，由熟悉的志工固定送餐順便關懷長輩健康狀況與生活需求。

事實上，佳格「以愛樂活」計畫除了設計循環菜單食譜協助長者維持用餐營養均衡，也正在為社區機構招募並培訓百名長期志工，並開設營養研習班，非常鼓勵退休族或一般長者走出家門提升社會參與度，對於維持身心靈健康與平衡非常有幫助一起用行動共創樂齡台灣。

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