新北大橋「死亡閃電彎」動工！縮快車道改為機車道　預估1年完成

▲為提供機車族安全的通行環境，將針對新北大橋橋塔旁S型彎道進行改善，圖為現況照。（圖／翻攝新北市政府工務局）

記者劉人豪／新北報導

新北大橋橋塔旁S型彎道，因常常發生車禍事故，被譏是「死亡閃電彎」。對此，新北市政府工務局表示，將於10月28日起辦理雙向機車道改善工程，以保障機車族安全，原本的機車道則改為人行道和自行車道。

新北大橋機車道彎道車禍頻傳，新北市政府養工處將於10月28日起辦理雙向機車道改善工程，將主橋周邊最外側汽車道改做機車道，汽車道由4個車道縮減為3車道，讓機車避開橋塔段S型彎道，以保障機車族安全，原本的機車道則改為人行道和自行車道。

▲新北大橋雙向機車道改善工程為縮減汽車道將辦理路面標線調整、局部分隔島打除、新設分隔島，以及新設人行道等施工項目。（圖／翻攝新北市政府工務局）

新北大橋在民國99年由前內政部營建署興建，是連接三重區二重疏洪道兩岸的新北環河快速道路交通要道，也是亞洲最長的對稱型單橋斜張橋，雙向各有4車道、路肩、機車道及人行步道。但機車道受橋塔塔柱位置影響呈現S型彎道路型，導致機車族車禍頻傳。經養工處會同交通局和交通警察大隊等單位多次至現場會勘討論後，決定採縮減橋塔段1快車道改為機車道的方式改善，完工後機車道避開轉折彎道路段，將更為安全舒適。

▲新北大橋雙向機車道改善工程將機車道加寬到2公尺，同時優化此路段機車專用道，將4個汽車道縮減為3車道，並將外側車道調整為機車道再順接原機車道。圖為完工模擬圖 。（圖／翻攝新北市政府工務局）

工務局長馮兆麟表示，新北大橋機車道彎道改善工程總經費約3千多萬元，除經多方專業審慎評估設計外，並爭取內政部國土管理署「永續提升人行安全計畫」補助1109萬餘元，施工單位將於10月28日開工，利用日夜間離峰時段施工，預估工期1年。



養工處長鄭立輝說明，改善工程將機車道加寬到2公尺，同時優化此路段機車專用道將快速道路接近主橋橋塔段周邊4個汽車道縮減為3車道，並將外側車道調整為機車道再順接原機車道。為減緩施工期間交通衝擊，本工程將分兩階段施工：第一階段施作北側（三重往板橋）方向機車道，預計明114年6月完成；第二階段施作南側（板橋往三重）方向機車道，預計114年底前完成。利用每日上午9時至下午5時及夜間10時至翌日上午6時的離峰時段施工。

▲主橋周邊最外側汽車道改做機車道，讓機車避開橋塔段S型彎道。工程將分兩階段施工：第一階段施作北側（三重往板橋）方向機車道；第二階段施作南側（板橋往三重）方向機車道。（圖／翻攝新北市政府工務局）



養工處提醒，本工程為縮減汽車道將辦理路面標線調整、局部分隔島打除、新設分隔島，以及新設人行道等施工項目。提醒用路人行經工區請減速慢行，並依照施工告示牌面及現場交維人員導引通過，以保障施工人員及用路人通行安全。工程期間如有封路改道情形，養工處將再發佈新聞稿提醒用路人，施工造成不便敬請見諒。