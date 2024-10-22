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新北殯葬處狂出包　收賄、錯拿骨灰！今貨梯墜落害人摔斷腿

▲▼板橋殯儀館 。（圖／記者陳以昇攝）

▲新北市政府殯葬處接連出包，管理雜亂無章法 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市政府殯葬處近期爆發多起嚴重疏失。2019年至2023年間，21名火化場人員涉收賄共3053萬元；到了今年10月中旬，林男母親遺體火化後入罈，在離開途中被告知「拿錯了」，給了另一名長者的骨灰，事後坦承殯葬處疏失；沒想到，今（22日）再發生運送遺體的貨梯鋼索斷裂，造成1人斷腿，還宣稱有定期保養。掌管新北市市民「身後事」的殯葬處，管理竟是如此雜亂毫無章法，令外界譁然。

▼ 新北板橋殯儀館貨梯出意外，繩索斷裂導致1人腳變形。（圖／殯葬處提供）

▲▼ 新北板橋殯儀館貨梯出意外，繩索斷裂導致1人腳變形。（圖／殯葬處提供）

經檢警調查，新北市殯葬處火化場席姓領班等21人，自2019年起至2023年，透過夾帶於火化許可證中的現金，或每具遺體支付2000元不等的方式，協助殯葬業者加速處理火化流程，並進行特定需求的安排。雖21人皆已認罪並繳回犯罪所得，但新北地院對其中20人給予緩刑處分，考量他們長期從事殯葬作業的不易及民間傳統習俗，僅對其中1名有前科者不予緩刑。

今年10月16日，三峽昇華園火化場再度爆發管理失誤事件。一名林姓民眾在母親火化後，接到火化場通知可以提前撿骨入罈，然而離開後途中卻被告知拿錯骨灰罈，林男捧著的竟是另一位張姓長者的骨灰。家屬痛批，火化場管理混亂，並向市議員劉美芳求助。對此，新北殯葬處承認疏失，並承諾負責處理喪葬補償費用。

▼ 新北昇華園火葬場搞錯家屬骨灰，家屬相當氣憤 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新北昇華園火葬場鬧烏龍，搞錯家屬骨灰，家屬相當氣憤，找上新北市議員劉美芳陳情 。（圖／記者戴上容翻攝）

今（22日）下午5時許，新北市板橋殯儀館遺體冷藏室，發生一起貨梯鋼索斷裂事故，造成3名工作人員與一具遺體從2樓墜至1樓。其中41歲陳姓男工作人員左腿骨折變形，另外2人受輕傷，所幸3人經送醫救治後均無生命危險。事發後，殯葬處還大言不慚對外宣稱貨梯均有定期保養，但仍無法解釋鋼索斷裂、3人受傷送醫的事實。

新北市殯葬處接連的發生重大管理疏失案件，不僅揭露了殯葬作業中管理的漏洞，也對家屬造成了深深的傷害，掌管新北市市民「身後事」的殯葬處，管理竟是如此雜亂毫無章法，令外界譁然。

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