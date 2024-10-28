14年釀1死639傷換來改善工程　拚1年內消滅新北大橋「閃電彎」

▲新北市三重區新北大橋2020年發生死亡車禍。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

新北大橋橋塔旁S型彎道，自2011年至2014年9月，共發生428件車禍，造成1死、639傷。有鑑於此，新北市政府工務局將於10月28日起辦理雙向機車道改善工程，以保障機車族安全，將原本的機車道則改為人行道和自行車道，預估工期1年。

▲新北大橋雙向機車道改善工程為縮減汽車道將辦理路面標線調整、局部分隔島打除、新設分隔島，以及新設人行道等施工項目。（圖／翻攝新北市政府工務局）

新北大橋機車道彎道車禍頻傳，新北市交通大隊統計，自2011年至2024年9月，新北大橋機(慢)車道事故共計428件、1死、639傷。其中死亡案例發生於2020年12月16日，一名陸籍32歲張姓男騎士，行經機車道時不明原因自撞，當場連人帶車重摔倒地，救護人員趕抵現場後立即將騎士送醫，但仍宣告不治。

新北大橋在民國99年由前內政部營建署興建，是連接三重區二重疏洪道兩岸的新北環河快速道路交通要道，也是亞洲最長的對稱型單橋斜張橋，雙向各有4車道、路肩、機車道及人行步道。但機車道受橋塔塔柱位置影響呈現S型彎道路型，導致機車族車禍頻傳。

▲主橋周邊最外側汽車道改做機車道，讓機車避開橋塔段S型彎道。工程將分兩階段施工：第一階段施作北側（三重往板橋）方向機車道；第二階段施作南側（板橋往三重）方向機車道。（圖／翻攝新北市政府工務局）

新北市政府養工處將於10月28日起辦理雙向機車道改善工程，利用日夜間離峰時段施工，預估工期1年，將主橋周邊最外側汽車道改做機車道，汽車道由4個車道縮減為3車道，讓機車避開橋塔段S型彎道，以保障機車族安全，原本的機車道則改為人行道和自行車道，完工後機車道避開轉折彎道路段，將更為安全舒適。