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雲林縣民眾交通知識普及　駕駛與行人主要規範知悉度均超過9成

生活中心／綜合報導

近年來，雲林縣致力於推動交通安全改善，隨著交通部門的不斷努力，交通安全意識逐漸提升。然而，隨著交通事故的複雜性和用路人的行為變化，需持續加強宣導與教育，特別是在提高民眾對交通安全規範的知悉度方面。為了解雲林縣民對交通安全的認識程度及實際行為，《ETtoday民調雲》於2024年8月31日至9月9日，針對年滿18歲以上的雲林縣居民進行「道路交通安全認知調查」，回收有效樣本1,076份，在95%信心水準下，抽樣誤差不超過±2.99%。

調查結果顯示，雲林縣民眾對於交通安全規範的整體認知度相當高，尤其在駕駛和機車騎士安全規定上已廣泛普及，顯示交通安全教育具有顯著成效。

具體來看，99.5%的民眾了解「車輛停讓，行人先行」的規定，對於「當路口有人指揮交通時，車輛不聽從指揮強行通過」這類違規行為的認知比例最高（83.2%）。同樣，98.5%的民眾了解「車輛依規定讓車」的要求，而對於「轉彎、變換車道或超車時應打方向燈」這項規定，有97.4%的民眾表示了解。整體來說，雲林縣民眾對駕駛交通安全規定的知識普及率高。

▲▼雲林縣,交通安全,駕駛,機車騎士,交通事故,民調,民調雲,行人。（圖／ETtoday民調雲提供）

▲▼雲林縣,交通安全,駕駛,機車騎士,交通事故,民調,民調雲,行人。（圖／ETtoday民調雲提供）

此外，機車駕駛的交通規定也受到廣泛的認知。針對機車駕駛規定，96.4%的民眾了解「機車二段式左轉」規定；99.8%的民眾了解「機車騎士及後座乘客應配戴安全帽」規定；98.1%的民眾了解「機車駕駛人在行進間或停等紅燈時，不得手持使用行動電話」的規定。

▲▼雲林縣,交通安全,駕駛,機車騎士,交通事故,民調,民調雲,行人。（圖／ETtoday民調雲提供）

針對微型電動二輪車（舊稱電動自行車）的使用規定，86.4%的民眾清楚其需要掛牌和投保強制險的規定（非常清楚66.7%、還算清楚19.7%）。而對於微型電動二輪車的相關規定，有85.8%的民眾知道騎乘時需配戴安全帽，但對於其最高限速為25公里（64.1%）以及不可載人的規定（56.6%）的認知相對較低。

▲▼雲林縣,交通安全,駕駛,機車騎士,交通事故,民調,民調雲,行人。（圖／ETtoday民調雲提供）

▲▼雲林縣,交通安全,駕駛,機車騎士,交通事故,民調,民調雲,行人。（圖／ETtoday民調雲提供）

在酒駕防制方面，97.2%的民眾了解「酒後駕車將面臨罰款、吊扣或吊銷駕照」的罰則（非常清楚74.1%、還算清楚23.1%）。針對避免酒駕的替代方案，調查顯示，84.1%的民眾選擇「請家人或朋友接送」，76.0%選擇搭計程車或Uber，65.5%選擇使用代駕服務，顯示民眾對多元替代方案已有一定認識。

▲▼雲林縣,交通安全,駕駛,機車騎士,交通事故,民調,民調雲,行人。（圖／ETtoday民調雲提供）

▲▼雲林縣,交通安全,駕駛,機車騎士,交通事故,民調,民調雲,行人。（圖／ETtoday民調雲提供）

在行人交通安全方面，99.3%的民眾知道「行人應走行人穿越道」，98.8%的人知道「行人應專心過馬路，不滑手機」，98.1%的人了解「行人應依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」，97.7%的人則了解「行人應遵守號誌，綠燈秒數足夠再過馬路」，顯示行人交通安全觀念已廣泛普及。

▲▼雲林縣,交通安全,駕駛,機車騎士,交通事故,民調,民調雲,行人。（圖／ETtoday民調雲提供）

在高齡者交通安全方面，97.9%的民眾認同「隨年齡增長，生理機能變化容易增加交通意外風險」（非常認同76.5%、還算認同21.4%）。對於該採取哪些措施來降低年長者交通事故的風險，87.3%的民眾認為應穿著鮮豔或反光材質的衣物外出，85.9%的民眾則認為定期健康檢查有助於降低風險。不過，相較於駕駛人與行人的交通規範，民眾對於「75歲以上長者需通過體檢和認知檢測才能換領3年短期駕照」的規定，知悉度相對略低，整體知悉度為86.0%（非常清楚63.5%，還算清楚22.5%）。

▲▼雲林縣,交通安全,駕駛,機車騎士,交通事故,民調,民調雲,行人。（圖／ETtoday民調雲提供）

▲▼雲林縣,交通安全,駕駛,機車騎士,交通事故,民調,民調雲,行人。（圖／ETtoday民調雲提供）

▲▼雲林縣,交通安全,駕駛,機車騎士,交通事故,民調,民調雲,行人。（圖／ETtoday民調雲提供）

最後，針對雲林縣交通設施的改善需求，調查結果顯示，71.7%的民眾希望「改善路口設計和視線盲點」，70.3%認為需要「提高公共交通工具的便捷性」，68.5%則希望「改善道路維修和標誌設置」，反映出民眾對交通設施安全性的關注。

▲▼雲林縣,交通安全,駕駛,機車騎士,交通事故,民調,民調雲,行人。（圖／ETtoday民調雲提供）

【調查說明】
本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2024年8月31日至9月9日進行，以居住雲林縣20個鄉鎮市且年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象進行網路問卷調查，共計回收1,076份有效問卷。進行統計分析之前，原始資料先依內政部113年７月底人口統計資料，進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合雲林縣18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

(雲林縣政府新聞處 廣告)

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