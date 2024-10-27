硬闖社區柵欄突升起！陸妹卡半空「長裙變迷你裙」　民眾傻眼圍觀

▲女子卡在柵欄上，長裙變迷你裙。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

遇到電動式柵欄千萬不要攀爬，以免發生意外！江西贛州一名穿著長裙的女子回家時被柵欄擋住，因為貪圖一時方便，打算直接爬過去，沒想到爬行至一半柵欄突然升起，導致她的長裙變成迷你裙，整個人也卡在柵欄上無法動彈，離奇的畫面讓大陸網友哭笑不得。

近日有位網友在微博上發布影片，這名女子當時準備進入社區，沒想到因為貪圖方便，決定不走正常的路，而是直接爬過柵欄。

▲▼女子卡在柵欄上，長裙變迷你裙。（圖／翻攝微博）



由於身上穿著長裙，女子在攀爬時遇到困難，經過數度來回，才終於喬好角度，能夠順利通過。沒想到準備將另一隻腳跨進柵欄時，柵欄突然升起，將她整個人卡在柵欄的邊緣。

▲▼女子卡在柵欄上，長裙變迷你裙。（圖／翻攝微博）



由於柵欄相當牢固，女子完全無法動彈，只能維持著奇怪的姿勢靠在牆邊，長裙也因為拉扯的關係，變成只包得住臀部的迷你裙，讓在場的民眾看傻了眼。

離奇的畫面被曝光以後，不少大陸網友對此直呼，「像是被古代某種刑具鎖住了」、「雖然不該笑，但是我忍不住，抱歉」、「是不是忘了帶卡啊」、「這是被掛起來當街示眾啊」、「我不理解為什麼她要翻過去？」