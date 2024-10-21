提升企業防災責任　南消強化企業與社區互助防災量能

▲台南市消防局21日辦理「2024台南市政府企業防災座談會」，向民間企業或廠商說明企業防災本質、大規模災害的企業衝擊以及因應自然災害的營運持續管理，持續擴充台南市防災能量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為建立企業、社區、公部門三者間「自助、互助、公助」相互合作，提升台南市災害韌性，台南市消防局21日在南部科學工業園區管理局一樓演藝廳辦理「2024台南市政府企業防災座談會」，向民間企業或廠商說明企業防災本質、大規模災害的企業衝擊以及因應自然災害的營運持續管理，持續擴充台南市防災能量。

本次企業防災座談會議邀集本市各級企業、公司行號及廠商參與，由市府災害防救辦公室王雅禾執行秘書主持，並由國立成功大學防災研究中心李心平副主任及賴文基副主任接力分享，說明企業防災的重要性。成大防災研究中心李心平副主任向企業講解大規模災害的情況下對企業可能造成的衝擊，說明企業防災自災前準備、災中應變至災後復原，在不同階段整備好相對應的工作，將災害風險、成本、損失極小化。賴文基副主任則說明如何降低企業營運中斷之風險，進而達到企業持續營運並建立企業分擔社會責任的觀念。

黃偉哲市長表示，為充分推廣企業防災實務作法，並建立企業分擔社會責任的觀念，市府未來將持續輔導企業實施自主防災訓練，加強企業防災的核心，同時串連在地企業與地方社區的合作機能，鼓勵參與協助社區防災演練，促進防災風險意識，進而達到災時全民「自助、互助」為主，「公助」為輔的防救災理念。

消防局李明峯局長指出，鑒於企業也是社區的一環，其員工可能來自於所在地或周邊社區，而部分產業別的顧客源也以鄰近社區為主，對社區居民來說，企業是社區產業經濟的重要支柱，也提供社區居民必要的都市服務，所以台南市輔導協助企業盤點企業災害風險潛勢及運營量能、整合運用在地企業與社區防救災組織和資源等各項企業自主防災作為，是避免企業因受災造成損失、維持獲利的重要基礎，就長期而言對社區與企業發展均有助益。