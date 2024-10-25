3800萬元高麗菜投資糾紛！雲林男被擄54天虐死　主嫌竟是26歲男

記者王悉宇、黃資真、鄒鎮宇／雲林報導

雲林縣斗南鎮一名34歲徐姓男子，因與26歲高姓男子有3800萬元的高麗菜投資糾紛，竟被對方強擄並囚禁虐待54天，最後撐不住酷刑慘死。事後，高男等人另找2人頂罪被識破，檢警追查後將其逮捕並依法起訴。

檢方指出，徐男1月18日在虎尾鎮某處鐵皮屋被高男與23歲共犯林姓男子押至南投縣竹山區某茶廠、高雄市三民區某洗車場，最後拘禁在47歲龔男提供的屏東縣內埔鄉鴿舍內，期間長達54天。

這54天中，徐男長時間被口罩、膠帶及安全帽封住雙眼，且戴著手銬、鐵鍊摔在狗籠及房間內，長時間被棍棒、藤條毆打，且沒東西可吃。期間，高男等人還會拿瓦斯噴燒腳背、銀針插入指甲縫攪動、電擊棒持續電擊身體等方式凌虐徐男

徐男多次承受不住酷刑，倒在地上哀號、痛到身體蜷曲，但高男等人沒停手，反而拿手機拍照及錄影，將虐待過程記錄下來，最終徐男於3月11日被虐死。

▲雲林男因3800萬元的高麗菜投資，被26歲男子凌虐致死。（圖／記者王悉宇翻攝）

高男等人用漂白水、清潔劑等清理現場，再命令30歲劉姓男子、30歲黃姓男子等2人將屍體運到雲林斗南某汽車旅館伴屍4天後，於3月15日前往警局頂罪，藉此製造斷點。高男確認認劉、黃兩人被收押後，於3月17日搭飛機逃到柬埔寨。

檢方追查發現，劉、黃兩人不是主嫌，立刻持搜索票前往拘禁場所，拘提共犯龔男到案，另提訊因另案在監之共犯林男，復函請外交部註銷外逃高男護照，使高男遭柬埔寨遣返後回台接受偵辦。

雲林地檢署檢察官表示，本月22日已將涉案高男、林男、龔男依「共同攜帶兇器對被害人施以凌虐私行拘禁剝奪人之行動自由達七日以上致死」罪嫌起訴，將由國民法官審理；劉、黃涉頂替罪另案偵辦。