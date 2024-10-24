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「左轉車道直行」不一定會開罰　警曝「車道線」是認定關鍵

▲圓形綠燈亮起，左、右轉及直行車輛均可通行，有畫雙白禁止變換車道，不能變換車道，畫虛線之車道則可直行。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲圓形綠燈亮起，左、右轉及直行車輛均可通行，有畫雙白禁止變換車道，不能變換車道。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導 

彰化一名駕駛在左轉道停紅燈，綠色圓形燈亮時持續停等、直至左轉燈亮才行駛，遭後方民眾檢舉交通違規；雲林縣議員廖偉晴以該案例於議會質詢警察局局長，要求其說明「左轉專用道辨識」、「左轉車多時相號誌辨識」等以加強宣導。警方補充說明，道路地面劃設左轉標示，並不一定只能左轉，如車道分線為「虛線」可直行。

雲林縣警察局交通隊說明，目前雲林縣轄中，斗六市明德北路沿線路口及斗南鎮延平路一段等多處路口，由於左轉車輛多，為疏導路口車流，號誌採彈性調整設計，若左轉箭頭綠燈開放時間過長，會壓縮到其他行向停等紅燈的時間，因此「亮圓綠燈時確認對向無來車即可通行」。

▲圓形綠燈亮起，左、右轉及直行車輛均可通行，有畫雙白禁止變換車道，不能變換車道，畫虛線之車道則可直行。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲內側車道畫有左轉指示線但分道線為「虛線」則可直行。（圖／記者王悉宇翻攝）

警方補充指出，道路常見內車道地面劃有大型左轉箭頭，車道分線為雙白實線禁止變換車道的是「左轉專用車道」」不能直行，違規罰款為600元-1800元；車道分線為虛線的是「左轉車道」，此左轉指向僅是指示標線，非禁制標線，所以沒有強制的規範，直行不算違規。

警方呼籲駕駛人，無論要直行或左轉，皆須依車道上畫設指示區停等通行，如直行車不可跨越雙白線變換車道左轉，違者依《道路交通管理處罰條例》第48條，「不依標誌、標線、號誌指示」、「在多車道右轉彎，不先駛入外側車道，或多車道左轉彎，不先駛入內側車道」，可處600元-1800元罰鍰。

▲粉專製圖說明。（圖／粉專「台南式 Tainan Style」授權引用）

▲台南式 Tainan Style粉專製圖說明紅綠燈指示。（圖／粉專「台南式 Tainan Style」授權引用）

 

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