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集集添興窯66年傳承4代　邀請民眾感受陶藝魅力

▲添興窯歡度66周年慶，並舉辦集集陶藝節系列活動。（圖／南投縣政府提供）

▲添興窯歡度66周年慶，並舉辦集集陶藝節系列活動（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

第23屆集集陶藝節暨傳承4代的「添興窯」66周年慶活動，7日在位於集集綠色隧道的添興窯登場，由第4代成員兼任綠色隧道文化觀光促進會理事長林欣皓主持；南投縣長林明溱說，南投陶有逾200年歷史，是全台唯一每年仍在燒陶運作的蛇窯窯場，因時代環境變遷，手工拉坏和擠坯工藝幾近絕跡，傳統蛇窯能超越1甲子更是著實不易，每年陶藝節老蛇窯出窯活動更別具意義。

縣府文化局長林榮森陪同縣長林明溱出席致意，會中除頒發南投陶裝飾技法3年研習計畫第1年研習證書給5位學員，添興窯第3代窯主林清河也邀請30位當月壽星一同切蛋糕慶祝，場面溫馨熱鬧。

▲集集陶藝節暨添興窯66周年慶，30壽星溫馨切蛋糕。（圖／南投縣政府提供）

▲集集陶藝節暨添興窯66周年慶，30壽星溫馨切蛋糕。（圖／南投縣政府提供）

當天還有陶藝趣味造型競賽、神射手趣味競賽及尋寶市場，陶藝製作表演、青創市集等活動，吸引許多愛陶人士前來挖寶找好康和數十個家庭組隊參賽，下午則進行蛇窯柴燒的最後步驟「搶窯」，眾人爭睹難得一見的老蛇窯柴燒出窯景象，留下美好深刻回憶。

縣府文化局指出，添興窯開窯迄今已傳承4代，歷經921大地震及新冠肺炎疫情衝擊，仍在歷代窯主代代相傳的精神下，克服逆境逆勢向上發展，不僅讓製陶工藝在集集落地生根，更培育出許多優秀的陶藝家，堪稱南投陶瓷工藝家的搖籃，其傳承的「南投陶裝飾技法」及「傳統柴燒技法」為南投工藝類文化資產，第三代林清河於2020登錄也公告登錄為傳統工藝保存者。

▲集集陶藝節暨添興窯66周年慶，30壽星溫馨切蛋糕。（圖／南投縣政府提供）

▲集集陶藝節暨添興窯66周年慶，30壽星溫馨切蛋糕。（圖／南投縣政府提供）

林清河表示，添興窯（俗稱集集蛇窯）創立至今已屆滿66週年，於40多年前轉型為陶藝文化模式經營，2016獲選經濟部「優良創新老店」，未來希望在政府及各界支持下，能繼續發揚南投陶文化，以傳承與創新精神，走出南投陶產業的新路線；林欣皓則表示，「集集陶藝節」從1997年11月開始辦理，每年都固定推出為期一個月的系列活動，歡迎民眾踴躍前來參與。
 

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