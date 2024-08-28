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技藝傳承工作坊9／6添興窯陶藝村登場　報名資格曝

▲南投縣政府將開辦「銀髮族技藝傳承‧走入老窯場」工作坊，圖為添興窯陶藝村陶藝品製作情形。（圖／翻攝日月潭觀光旅遊網、南投縣政府提供）

▲南投縣政府將開辦「銀髮族技藝傳承‧走入老窯場」工作坊，圖為添興窯陶藝村陶藝品製作情形。（圖／翻攝日月潭觀光旅遊網、南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

陶瓷是中華傳統優良文化的瑰寶，也是中華文明的重要名片；南投縣銀髮人才服務據點將於9月6日在集集鎮添興窯陶藝村辦理「技藝傳承工作坊」活動，進行南投陶傳統相關技藝介紹、示範教學及製作體驗，並透過導覽帶領學員貼近老窯現場，深入了解老窯文化。

縣府社會及勞動處指出，本次課程將邀請南投縣陶藝學會創會長林清河擔任講師，於體驗前講解與示範，採邊講邊作之示範教學之方式，讓學員於課堂中實際操作，並由老師從旁指導，使學員能從實做中學習南投陶藝傳統成型技術，進而共同維護南投陶優質傳統文化。

▲南投縣政府將開辦「銀髮族技藝傳承‧走入老窯場」工作坊，圖為添興窯陶藝村陶藝品製作情形。（圖／翻攝日月潭觀光旅遊網、南投縣政府提供）

活動自即日起開放報名，只要年滿55歲以上銀髮族或已退休人士都可參加，報名專線:049-2245580，名額有限，額滿為止，相關資訊請上FB粉絲團「南投縣政府銀髮人才服務據點」查詢。

縣府社會及勞動處長林志忠表示，全縣55歲以上銀髮人口截至今年6月底，計17萬9333人，占全縣人口數37.8%；「南投縣銀髮人才服務據點」成立2年多來，致力於開發銀髮友善之職缺、辦理聯合徵才活動、職場參訪及多元化活動講座，未來還會辦理青銀合作、尋找工作幸福感等多場活動，歡迎55歲以上長者親臨據點（南投縣南投市復興路98-3號，台灣銀行南投分行對面）或撥打連絡電話049-2245580洽詢。

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