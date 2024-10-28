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雙11驚爆價！口碑爆款保健品超值組買到有夠殺　網驚呼「沒想到這麼划算」

▲▼挺立保健食品情境照。（圖／資料照）

▲年度最殺雙11來了，你的購物清單準備好了嗎？（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

網購族等了一年，雙11購物節終於來了！看到許多品牌折扣下殺，又有限時限量組合，價格搭配贈品比平常多很多到讓人不敢相信，部分優惠活動搶先開跑後，引爆火熱買氣，很多人不斷刷新頁面等待商品上架，掀起激烈的搶購熱潮，實際問那些內行老手，他們不只是鎖定專櫃美妝保養、3C家電等高單價商品，必搶清單中還有「隱藏版」高CP值的保健品！保健品是日常必須，當然是一次買齊最划算。其中到處比價後發現在momo購物網買挺立、克補等大牌子不只便宜，還是其他地方沒有的驚爆價，還可以拿到一堆贈品，買到賺到！好多人一次4組、5組狂掃，直說「真的太划算」、「囤貨囤貨！一年份一次到位」、「優惠真的太誘人，忍不住多買幾組」。

▲▼挺立保健食品情境照。（圖／資料照）

▲雙11優惠盡出，錯過又要再等一年。（圖／資料照）

現今國人健康意識抬頭，行動力保養已成運動咖和樂齡族群的「標配」，擁有良好的行動力，才能預約理想的人生。現代人生活忙碌，有的要長時間久坐辦公室、有的工作又需要爬上爬下，假日還要安排戶外運動、健行，網路討論上經常看到一堆人在問行動力保養、靈活度、骨骼肌肉照護，給自己或是給長輩，釣出另一票網友分享會選擇透過補充UC-II專利成分或高含量鈣等保健品來維持行動力，在眾多選擇中，挺立UCII、挺立鈣很常被點名或是討論，最重要是有醫師表示信賴，更有安心感。

▲▼挺立保健食品情境照。（圖／記者湯興漢攝）

▲挺立、克補推出雙11限時驚爆優惠，超值機會錯過可惜！（圖／記者湯興漢攝）

▲▼挺立保健食品情境照。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼現代人的保健意識高，不少人選擇透過挺立UCII、挺立鈣補充，顧好骨骼與肌肉，維持行動力。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼挺立保健食品情境照。（圖／記者湯興漢攝）

這次雙11，挺立在momo購物網祭出年度超殺強檔，主打夯品價格直降，雙11當天所有回饋折扣加起來可以省三成，再加上贈品真的是不要太好康也! 雙11日當天挺立UCII關鍵雙效錠4+1組4911元（現省1500），樂活50+強力鈣2盒組1509元 (現省369)，其他挺立UCII關鍵迷你錠、鈣強力錠、克補都有超殺驚爆價，搭配活動再贈送自動真空封口機、NEOFLAM Bubble Gum 20cm平底鍋等好禮，還可疊加mo幣回饋以及下單抽iPhone 16 Pro 128G，限量優惠一出，立刻引起網友注意，看到架上有貨，趕緊搶起來結帳去，除了自己吃，也特別買來孝親，「最近長輩才開始吃，說靈活度真的有感，而且小顆好吞」、「最近好好保養後，行動有比平常順很多」、「爬樓梯都沒問題！」。

▲▼挺立保健食品情境照。（圖／記者湯興漢攝）

▲克補B群＋鐵/ 鋅應援上班族的活力元氣。（圖／記者湯興漢攝）

這波不買，真的對不起自己！把握熱門保健品雙11檔期，動作快的人已經先研究好攻略了！由於挺立有多款熱銷產品，對於不知道如何挑選的人，可參考以下重點整理：14天速效有感推薦挺立UCII關鍵雙效錠，雙效配方加專利UC-II成分和草本啤酒花萃取物，1天2錠，14天提升靈活度1；日常保養就選挺立關鍵迷你錠，1天1錠，支持五大關鍵行動力2；挺立鈣強力錠擁有兩倍鈣含量5，骨骼肌肉雙效保護3；克補B群＋鐵/ 鋅則是一錠三效，活力、美力、專注力4應援忙碌的每一天，了解自己需要補充什麼之後，就能選擇最合適的保健方案，馬上加入搶購行列。

1經研究證實，受試者食用UC-ll及啤酒花萃取物後，14天後靈活度可能明顯提升；實際感受因人而異
2根據IQVIA Solutions Asia Pte. Ltd. 於2023年4月至5月之調查，400位食用挺立關鍵迷你錠之受試者。
3挺立鈣強力錠中含600毫克鈣維持骨骼健康，維生素D3維持肌肉正常生理。
4克補+鐵加強錠/克補+鋅加強錠 提供維生素與礦物質 養顏美容 增強體力 精神旺盛
5 與挺立鈣迷你錠每錠鈣含量相比
PM-TW-CAL-24-00210
對於產品有任何疑問，請撥打消費者免費專線 0800-212-259。Trademarks are owned or licensed by Haleon group of companies. ©[2024] Haleon group of companies or its licensor.

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關鍵字：

雙11momo挺立UCII挺立鈣克補保健品

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