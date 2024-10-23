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消費信心疲弱　中國雙十一購物節熱度不振

▲▼陸雙11靜悄悄　品牌方：平常心看待「不指望像過去一夜爆發」。（圖／CFP）

▲雙11即將到來。（圖／CFP）

文／中央社記者李雅雯台北23日電

中國一年一度雙十一購物節到來，商家、分析師評估銷售額恐難大幅成長，原因在於經濟環境重挫消費信心；再者為電商競爭發展多元化，也有其他的消費時節可購物。

雙十一購物節起源電商公司阿里巴巴的促銷活動，後來演變為中國電商大打折扣戰、追求業績成長的競逐地。受到中國房地產危機、貿易緊張情勢、官方監管政策等影響，中國經濟前景不確定性增多，雙十一購物節熱度不若過往。

路透社報導引述傢俱供應商Wu Qian的意見表示，今年雙十一購物節可視作清庫存的機會，或許可以獲得微薄利潤，但不指望有整體銷售成績成長，消費者現在不再等到購物節才購物，電商選擇這麼多，一整年任何時間都可以消費。

▲雙11,購物,物流。（圖／CFP）

星圖數據（Syntun）概估，中國主要電子商務平台去年累計商品銷售總額（GMV）年成長2%，達到1560億美元（約新台幣5兆元），這與過往常態性的兩位數成長相差很大。

獨立電子商務專家Lu Zhengwang指出，現在供應商愈趨於理性，GMV不是核心追求，利潤才是；不過利潤很難達到，競爭非常激烈，得用更便宜的價錢才能賣出去商品。

46歲民眾Zheng Li說，以前非常重視雙十一購物節，會選在這個時間搶購服裝、日用品，現在不再如此消費了，今年真的找不到什麼購物動機，或許會給兒子買一件羽絨外套。

▲▼陸雙11靜悄悄　品牌方：平常心看待「不指望像過去一夜爆發」。（圖／CFP）

路透社報導提到，中國電商競爭一直採取折扣戰，低價競爭也意味著壓榨許多小企業的利潤；今年有跡象顯示，阿里巴巴國內電子商務部門對於商家採取支持措施，因為平台也發現，要求降價將使商家沒有辦法支付廣告費用。

消費、投資、出口被視作拉動經濟成長「三駕馬車」，中國國家統計局最新統計資料顯示，中國第1季、第2季、第3季國內生產毛額（GDP）年增率分別為5.3%、4.7%、4.6%，恐難達成年初政府工作報告設定全年經濟成長率5%左右的目標。

中國國際經濟交流中心資深專家委員會委員朱民日前在央視節目「新聞1+1」坦言，欲達到全年目標5%是個大挑戰，必須著力於房地產、民間消費，得要拋出更多政策支持民眾消費。

▲▼陸雙11靜悄悄　品牌方：平常心看待「不指望像過去一夜爆發」。（圖／CFP）

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