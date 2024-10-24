備戰雙11！電商好康優惠搶先看　新款Apple Watch下殺11折

▲電商業者精選市場獨家、年度新品、人氣熱銷商品祭出雙11限定價。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

年度購物盛事雙11即將到來，部分電商平台如蝦皮購物已提前開跑活動，祭出早鳥優惠下殺預熱買氣，像是新款Apple Watch Series 10鋁金屬GPS 42mm，只要1,485元就能入手，東森購物網、momo則是於11/1正式開跑，將祭出滿額好禮、折價券等各項活動好康，帶給消費者最有感的實質回饋。

東森購物網「雙11超豪買」將於11/1正式開跑，不只有超值商品可以便宜入手，更不能錯過全站活動拿滿回饋，活動期間加入隊伍累積消費金額，第1名最高可瓜分11萬樂透金，於指定時段將狂撒紅包雨大放送樂透金，中獎機率100%，另外還有滿額贈優惠、天天打卡送東森幣，以及全站消費累積滿15萬，即可抽星宇航空台北東京雙人來回機票，想省荷包又賺好康的人，不妨先記下來。

momo在今年雙11升級回饋力道、擴大活動規模，除了精選市場獨家、年度新品、人氣熱銷商品祭出雙11限定價，撒mo幣、滿額好禮、折價券等，喊出全站最高回饋23.5%，11/1與11/11「雙優惠高峰」再度回歸，並新增「雙日消費達標獎勵」，11/2至11/8期間還有雙品類日輪番登場，此外，「mo店+」今年首度參戰就祭出千萬補貼，尤其看準消費者在意的免運訴求，將發放免運抵用券與最高1折起商店抵用券，人氣商店洪瑞珍、DRX達特仕、小蔡電器商城等全品項皆可折抵。

momo總經理谷元宏表示，相較於往年，今年電商成長趨緩，原因除了受到大環境影響，大眾對於消費、尤其是貴的東西轉向保守，也與出國人潮增加，把錢放在旅遊及海外血拼有關，雖然第三季營收明顯感受到壓力，但從整年度來看，雙11光是回饋優惠、贈品還是比其他購物節誘人，再加上雙11氛圍是大家共襄盛舉做出來的，樂觀看待今年買氣會比去年好，也看好第四季成長。

▲Apple Watch Series 10 鋁金屬 GPS 42mm，10/25限定優惠價1,485元。（圖／蝦皮購物提供）

雙11將至，蝦皮購物「10.25商城狂購節」搶先祭「店到店免運吃到飽」、「商城蝦幣20%回饋券」打頭陣，並集結年度熱銷的3C周邊、精品配件等，推出早鳥限定11折起優惠，Apple MacBook Air Retina 15.3吋筆記型電腦512G，優惠價40,000元、新款Apple Watch Series 10鋁金屬GPS 42mm只要1,485元，以及不到千元就能帶走金瑞利 龍財滿貫0.32錢 3D硬金黃金蠟繩綁繩手鍊，等不及的網購族可以先搶一波，提前感受雙11。