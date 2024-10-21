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已購買露友喜歡！5大高顏值又好用的露營單品　裝備升級超搶眼

▲露營,露營旅遊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲秋高氣爽，正是露營的好時節！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

消費中心／綜合報導

秋高氣爽，微風輕拂，是不是覺得悶在城市裡太久了？那就來趟說走就走的露營吧！現在正是感受大自然的美好時節，想像一下，在山間、溪邊紮營，呼吸著新鮮空氣，欣賞著色彩斑斕的秋景，愜意享受片刻寧靜，當夜幕低垂，抬頭仰望星空，疲憊的身心都被洗滌，壓力徹底消散。不過在出發前，別忘了仔細檢查裝備，一切準備就緒才能盡情放鬆，而要讓露營之旅更加舒適完美，最關鍵的裝備也該升級一下，不管是老手新手露友，5大高顏值露營單品大推入手絕不後悔，不僅實用性再進化，還可以拍美照發朋友圈炫耀一把，想想都興奮！現在淘寶全站10億商品免運、滿人民幣99可7-ELEVEN超取或宅配免運費，今年雙11活動更於10月21日晚上8點搶先開跑，小手手趕快動起來，把裝備買起來。

擁抱秋日暖陽來場露營盛宴，就從5大高顏值露營單品開始！最搖曳的「露營搖搖摺疊椅」，可隨心調整角度，無論是盤腿而坐，還是午后慵懶地躺睡，都很自在，而且一提就走，隨時奔赴自然。想要輕裝上陣，設計簡約時尚的「魔箱露營套裝」一箱搞定帳篷天幕及桌椅，拉著它就能美美露營去，側面桌板一開，放在車尾秒變吧台，在家也能當茶几，不論在哪都能享受悠閒時光；超大容量「露營摺疊手推車」，舉凡帳篷、天幕、摺疊桌椅、收納箱、行李箱、野餐墊、充氣床，通通裝得下，滑順好拉不費力，它還是推車餐車二合一，桌板一架就變露營桌，外加搶眼的棋盤格櫻花粉設計，整體超吸睛。

露營,睡袋,摺疊椅,露營燈,手推車,淘寶,淘寶天貓海外,雙11（圖／翻攝自淘寶）

▲露營搖搖摺疊椅可坐可躺，隨心切換想要的角度。（圖／翻攝自淘寶）

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▲魔箱露營套裝拉著就走，不用再一件件搬運裝備。（圖／翻攝自淘寶）

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▲超大容量露營摺疊手推車，讓你輕鬆露營去。（圖／翻攝自淘寶）

在營地過夜，必備溫暖舒適的「防寒露營睡袋」，鑽進蛋型加寬的超輕羽絨，睡夢中任意翻身也不擁擠外，貼心的阻風條設計，即使零下10度也不怕著涼，一夜好眠，精神飽滿迎接新的一天。最後，復古風的「露營燈」，除配備大容量電池提供整夜續航能力，光線明暗自行掌控，把氛圍拉滿，讓你的露營夜晚更加迷人。

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▲防寒露營睡袋超輕保暖，任意翻身都自在。（圖／翻攝自淘寶）

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▲露營燈明暗自己掌控，把露營氛圍拉滿。（圖／翻攝自淘寶）

有了這些兼具顏值與高實用性的露營單品，將讓你愛上露營的每個細節，成為戶外最亮眼的存在。想發掘更多展現個人風格的心儀好物，淘寶的海量讓你「淘」不完，淘寶天貓海外全面升級台灣跨境免運服務，凡標註「TW ¥99免運」標籤商品，即日起，全站超過10億件輕小件商品，只要下單時選擇7-ELEVEN門市取貨，或透過宅配配送，滿人民幣99元即享免運到台，包裹直送全台368個鄉鎮市區，包括離島、偏鄉等地區也能輕鬆取貨。

此外，年度最大購物盛事淘寶雙11於10月21日晚上8點搶先開賣，全站促銷跨店每滿人民幣300元減50元或官方立減85折起，開賣首三分鐘將狂撒11,111組折扣碼。
即日起至11月11日，使用VISA、JCB、中信帳戶、街口支付等支付，還有更多限量滿額現折及免手續費等優惠，建議可先設好鬧鐘提醒自己，以免錯過省荷包的絕佳機會。

淘寶雙11盛大開跑，除了記下超值優惠攻略，超商取貨還有好康可以拿，下單選擇7-ELEVEN取貨就送乙杯CITY CAFE 大杯熱拿鐵，共50,000份；全家超取送全家霜淇淋乙支，共10,000份； 萊爾富超取送大杯美式咖啡（熱）乙杯，共20,000份，數量有限，送完為止，把握網購小確幸，要搶要快。針對新用戶，淘寶加碼推出「首購開買啦大紅包」計畫，名額無上限，即日起註冊就有專屬好康，可獲得約新台幣270元購物體驗金，還有「首購免費本地退貨、稅費0元、免支付手續費」等三大免費服務，隨時加入都是淘寶最好買。

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