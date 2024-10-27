吃路邊攤也AA制！她喊小氣分手了　兩派戰翻：就只是正常人

▲能接受AA制嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

有些情侶交往時，就說好要採AA制，那結婚後，花費又會怎麼分配？近日就有網友發文表示，之前聊天時，同事就說，如果男友要求AA制，結果女生還敢嫁，那也是很令人佩服！貼文曝光後，掀起網友熱烈討論。

女網友在Dcard上，以「如果男友跟你AA你還敢嫁我也很佩服」為標題發文，提到之前聊天時，同事就說「如果男友跟你AA你還敢嫁我也很佩服」，而她聽到後，便點頭如搗蒜。

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原PO透露，她過去曾與一個堅持AA制的男生交往，讓她覺得這個人很小氣，也鬧得不太愉快。不過，她當時曾心想這是不是她自己的問題，因為前男友主張自己吃的就該自己付錢，讓她漸漸被洗腦。只是後來會受不了，是因為連吃路邊攤，前男友也著急跟她算錢，讓她覺得自己應該更適合大方的男生，於是分手。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「就很多女生的思想很怪，覺得婚前AA的男生，婚後變老公了就會改成全付，真的是夢裡什麼都有！就像考完試了，誰還會去複習功課」、「本身是大方的就要選大方男，選AA男實在找死」、「甚至有那種連保險套都要AA的男生，真的要無言死」、「有沒有互相，其實感受得出來，任何事都要算得這麼清楚，不要也罷」。

但也有網友表示，「先說我不是AA男，但為什麼跟你AA就是小氣，他甚至沒占你便宜不是嗎」、「怎麼不是你先全出？別跟男友要錢喔，不然你就是你口中一直算錢很煩人的人」、「我覺得AA不是小氣！就只是正常人，但不AA的是算蠻大方的了」。