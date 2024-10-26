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她苦幹10年才要升主管「還在領38K」！全場嚇勸逃：公司賺爛

▲女生，女子，OL，女強人，女職員，女員工，女勞工，妹子，報表，文書，打電腦。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pakutaso）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名女網友在Dcard上分享了她的工作經驗，她在一間已經成立11年的公司任職已經10年，期間經歷多次職務調動，對公司的各項業務都非常熟悉。目前，她的月薪是38K，並且有可能晉升為主管，這讓她開始思考如何談判薪水。然而，當她把這個情況公開後，許多人反而建議她快逃，話題引發討論。

這位女網友文中表示，她在該間公司工作了10年，是元老級員工，期間因應公司的需求，曾經歷多次職務調動，目前職位是一般行政職，也負責人事、採購和教導員的工作，月薪含全勤獎金為38K。

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值得注意的是，原PO現在有機會晉升為主管，她就求問，主管職位的薪水應該如何談比較好？預想能將月薪拉高到55K到60K之間，但不確定會不會開太高，或者根本低估了。

然而，這篇貼文引起眾人議論，許多人都認為她的薪水過低，「10年38K真的偏少，但如果是元老的話，可能是現在公司步入正軌了，如果是我會提高一點看看，也趁機展現優勢，讓公司知道如果妳走了，可能要多請好幾個人才能頂替，而且做得還沒妳好」、「38K領10年，我真的阿彌陀佛」、「年資10年才領38K，工作內容還這麼雜，這公司有妳真的是賺爛了。」

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