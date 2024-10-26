30歲女求介紹「180cm百萬年薪男」　他開酸配不上！兩派吵翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有些人是透過朋友介紹認識另一半，就有網友表示，可能是年過30歲的關係，身邊同齡的單身女性朋友開始著急想認識男生。然而，他發現這些請求幫忙介紹的女生，無論是外貌或收入都一般，卻希望男方有180cm，且年收入百萬，不禁直嘆「感覺女生自我感覺良好的比例相當的高」，引發話題。

這名男網友在Dcard上發文「為什麼很多女生都沒有自知之明？」身邊有年過30歲的女性朋友對於感情開始感到著急，最近就被一個女生煩，希望他幫忙介紹對象。他表示，因為學業和工作的關係，他的朋友圈較多男性，其中不乏高薪族群。

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令他困擾的是，希望他牽線的女生朋友經常眼光高於條件，「有時候覺得很荒謬，大部分的標準都是要175／180以上，收入要百萬以上。」原PO說，身邊很多男性朋友確實有年收百萬，「但在整體社會上百萬的年輕男性不到一成，身高175淘汰超過一半的男性了。」

就算真的有這樣的男生，原PO直呼，「提要求的女生的收入和顏值很多都沒有達到前兩成，我介紹給他們，她們也配不上啊！比較一下這些男生前任的長相和職業，她們認識了也不過是自取其辱罷了。」相反的，他身邊的男生朋友若想認識對象，都不會開出離譜條件，「感覺女生自我感覺良好的比例相當的高啊！」

貼文引發眾人熱議，「主動徵友的女生條件都很敢開，反倒是那些佛系的母胎單身女，很多都蠻優質的，而且要求也不會太離譜」、「很多男生也自視甚高，沒想進一步發展，自以為女生有興趣。」也有網友直呼，「有自知之明的女生不會來找你介紹，倖存者偏差」、「超創，像是想貶低女性眼光太高嫁不出去的文。」