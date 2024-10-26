攜國民黨青年團齊走同志遊行　藍委陳菁徽籲：保障同志族群生育權利

▲國民黨立委陳菁徽與國民黨青年團參與同志大遊行 。（圖／陳菁徽辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

第22屆台北同志大遊行今（26日）在台北市府前廣場登場，吸引了超過18萬人參與，是亞洲規模最大的同志遊行活動。國民黨立法委員陳菁徽也與國民黨青年團的成員一同出席，展現支持多元族群的立場。現場，陳菁徽也遇到民眾黨立委陳昭姿，兩人攜手呼籲保障同志族群生育權利，並推動人工生殖法修法。

該次同志遊行主題為「邁向共融，交織共生 Embrace Inclusion」，旨在強調多元族群共融共生的理念，進一步推動平等與包容的社會價值。陳菁徽表示，在這塊土地上，他們用最亮眼的方式表達自己，自信向前，擁抱多元。陳菁徽說，台灣作為亞洲同志平權的先驅地之一，每年都吸引大量國際支持者前來參加，成為全球同志社群矚目的焦點。

她認為，同志族群的平權議題不僅應受到社會的認可，也應在法律層面獲得應有的保障，特別是生育權的問題。對於渴望建立家庭的同志伴侶們，應通過立法修法讓他們擁有合法的生育選擇，為更多同志家庭實現「家」的夢想。

陳菁徽強調，同志遊行不僅是社會運動，更是一種愛與包容的象徵，展現臺灣社會對於多元族群的尊重。她承諾：「這條路並不總是平坦，但我會一直走下去，為多元族群的未來奮鬥，讓每一個族群都能在臺灣找到屬於自己的位置。」

陳菁徽表示，未來將持續在立法院推動平權法案，與更多支持多元的力量一起，為台灣建設更加包容、溫暖的社會。



