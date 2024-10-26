花蓮水電工頂樓施工心肌梗塞命危　CPR+電擊救回一命

▲▼救護員到達現場接手CPR並使用心臟體外電擊器進行電擊。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名年約40多歲水電技師日前在公寓頂樓進行維修時突感胸悶倒地，當場失去呼吸與心跳，現場目擊者見狀立刻進行心肺復甦術並撥打119報案。119勤務中心火速派遣兩輛救護車及五名救護員到達現場後，立刻接手CPR並使用心臟體外電擊器進行兩次電擊。經過約6分鐘的急救，技師恢復自主心肺功能，隨後被迅速送往醫院進一步的診斷與治療。醫院診斷為心肌梗塞，經過心導管手術，患者於數日後康復並順利出院。





根據衛生福利部近年國人十大死因統計，心臟疾病皆高居十大死因的前三名。心臟疾病所造成的死亡，許多是以突發性心律不整而導致心跳停止的形式發生，而電擊去顫正是可以使心臟停止不正常的跳動，再透過給予心肺復甦術（CPR）可以大幅提升患者的急救成功率。

▲經過約6分鐘的急救，技師恢復自主心肺功能，隨後被送往醫院進一步的診斷與治療。

如果當病患倒下卻沒有及時施行CPR及心臟電擊，病患的存活率每分鐘將下降7%～10%，短短幾分鐘內就會進展成不可逆的死亡。因此，傷病患的存活是和時間、死神的賽跑。

▲醫院診斷為心肌梗塞，經過心導管手術，技師於數日後康復並順利出院。



花蓮縣消防局表示，此案件為成功串起「生命之鍊」的典範案例，從目擊者現場辨識出患者為OHCA並立即進行CPR，消防隊迅速到場施行急救，後續送往急診接受進階醫療照護，由心導管團隊及加護病房醫護人員接手，並成功將患者從生死邊緣挽回。成功的急救案例再次強調了學習CPR及正確使用AED的重要性並呼籲全民共同學習CPR，勇敢採取行動，於關鍵時刻這些技能可以挽救寶貴生命。