詐欺通緝犯逃3年...走路跌倒失去生命跡象　警消CPR救回一命

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區今天（21日）凌晨1時許，一名男子倒臥在仁愛路旁人行道，民眾經過發現，立即撥打119通報，警消抵達，發現男子已無生命徵象，頭部有外傷，立即通報警方，並由救護車送往醫院急救，經搶救男子恢復生命徵象，但仍在加護病房觀察；經警方調查，男子因詐欺已遭通緝3年。

▲遭通緝3年的黃男，命危倒臥在路旁，警消合力CPR送醫救回一命。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，68歲黃姓男子因涉及詐欺案，110年遭新北地檢署發布通緝，平時居無定所，在永和地區四處躲藏。今天凌晨，黃男倒臥在路旁人行道上，被騎車經過的民眾發現，通知119人員到場，倒在地上的黃男，已無生命徵象，並且頭部後方有遭到撞擊的傷勢，立即施予CPR急救，並由救護車送往新店慈濟醫院。

▲遭通緝3年的黃男，被民眾發現倒臥路旁，並且已無生命徵象。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方獲報，釐清黃男身分時，發現為詐欺通緝犯，並調閱監視器還原事發狀況，發現黃男凌晨獨自走在路邊，準備走上人行道時，黃男突然跌倒撞傷頭部，隨即倒臥在人行道上；警方初步排除有外力介入，目前已通知家屬到院，並在醫院戒護，將待黃男清醒後，進一步釐清受傷原因。

▲救護人員接手CPR，由救護車將黃男送醫急救。（圖／記者陸運陞翻攝）