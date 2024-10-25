台南將軍水產加工及物流運籌中心OT案完成簽約　黃偉哲盼共創三贏

▲台南市水產品區域冷鏈物流中心，由「台南漁產運銷股份有限公司」取得營運權，25日在市長黃偉哲及漁業署副署長陳建佑見證下，進行簽約儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「將軍水產加工及物流運籌中心」為台南市首座由政府規劃興建的水產品區域冷鏈物流中心，2025年3月底完工後，將以營運移轉(OT)方式委由民間機構營運，經市府公告招商結果，由「台南漁產運銷股份有限公司」取得營運權。

25日在市長黃偉哲及漁業署副署長陳建佑見證下，由農業局主任秘書吳威達與台南漁產運銷股份有限公司董事長葉哲維進行簽約儀式，期盼藉由政府與民間公私協力，引進民間資金及專業能力，提升公共建設服務品質與經營效率。

市長黃偉哲表示，該物流運籌中心由漁業署及市府投入1.88億元興建，完成後可有效調節台南市主要養殖漁產產銷平衡、穩定價格及拓展市場通路，提昇漁民收益，達成生產、加工及運銷三贏的局面。市府也宣布將入股成為股東之一，與民間合力調節產銷，發展通路，提升台南市水產產業價值、安全與永續發展。

黃偉哲強調，台南長久以來作為農漁發展重鎮，包含虱目魚及台灣鯛的產量皆為全國數一數二，「頂港有名聲，下港上出名」。為求品質更上層樓，以提升農漁產品在國內外市場上的競爭力，精進冷鏈物流設備及技術成為重中之重。這次「將軍水產加工及物流運籌中心」由產官共同合作，期待在完工後盡快達成產季調節，應付內外銷各項所需，同時最大程度保障漁民權益。

農業局說明，物流運籌中心基地面積約1.72公頃，第一階段優先以1/4土地(4,300平方公尺)作為智慧水產示範基地，主體建築2層計735坪，內部空間依民間機構使用需求客製化打造，設置集貨包裝區、加工廠、冷凍倉庫等，委外年期20年，如民間機構營運績效良好，得優先續約10年，契約期間估計可為市府增加權利金、土地租金及稅收收入約１億元，並可帶動周邊產業鏈，提升就業率。

台南漁產運銷股份有限公司表示，物流運籌中心建置符合HACCP及GHP廠房，提供集貨、分級、包裝、出貨、預冷、冷藏等功能，水產品年處理量將達1,000公噸，並運用集團加工廠，與市府合作調節產銷，並逐年增加漁產品外銷產量。該公司也將持續發展水產冷鏈保存技術與創新，配合政策執行台南大宗漁產品收購加工，調節產銷、穩定價格，以建立區域冷鏈發展典範為目標。

農業局補充，移轉案的「台南漁產運銷股份有限公司」為所屬國內知名的來來水產集團，其旗下5個生產加工基地，獲得加工廠獲得國際ASC 永續水產養殖認、HACCP、產銷履歷EU輸歐盟、ISO22000等多項國際認證，通路涵蓋為全聯福利中心、好市多、家樂福及國內多家知名連鎖餐飲，有助於將來台南市大宗養殖水產品的產銷調節、提供多元化通路，未來將陸續投入資金，充實相關營運設備。