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天氣轉涼台南市友善關懷街友　中繼站免費提供熱食及沐浴服務

▲台南市政府為關懷街友，25日由副市長趙卿惠率同社會局等局處，一同至街友較常聚集的台南火車站周邊路段進行訪視關懷，同時也前往南市首創、可免費提供街友沐浴、洗衣、就業媒合等服務的街友中繼站視察。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府為關懷街友，25日由副市長趙卿惠率同社會局等局處，一同至街友較常聚集的台南火車站周邊路段進行訪視關懷，同時也前往南市首創、可免費提供街友沐浴、洗衣、就業媒合等服務的街友中繼站視察。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

霜降時節，天氣逐漸轉涼，台南市政府為關懷街友，25日由副市長趙卿惠率同社會局等局處，一同至街友較常聚集的台南火車站周邊路段進行訪視關懷，同時也前往南市首創、可免費提供街友沐浴、洗衣、就業媒合等服務的「街友自立生活支援服務中心」（街友中繼站）視察。

趙卿惠副市長表示，本次訪視除實地關懷街友並提醒注意天氣外，也希望能讓周邊環境及街友相關服務設施更加妥善，為街友們自立生活、重返社區提供最溫暖的支持。

▲台南市政府為關懷街友，25日由副市長趙卿惠率同社會局等局處，一同至街友較常聚集的台南火車站周邊路段進行訪視關懷，同時也前往南市首創、可免費提供街友沐浴、洗衣、就業媒合等服務的街友中繼站視察。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府指出，台南市目前列冊街友共計252人，有半數以上在街頭生活，其中又以台南火車站周邊為最主要的聚集熱點，考量近日天氣已略為轉涼，未來入冬後的低溫將使街友生活更為不易，這次特別於秋天最後一個節氣「霜降」來臨之際，由副市長帶隊前往台南火車站周邊進行關懷訪視，除了提醒街友們務必注意天氣變化、加強保暖之外，也請各相關局處藉此機會同步檢視周遭環境、設施及交通狀況，營造更舒適友善的空間。

▲台南市政府為關懷街友，25日由副市長趙卿惠率同社會局等局處，一同至街友較常聚集的台南火車站周邊路段進行訪視關懷，同時也前往南市首創、可免費提供街友沐浴、洗衣、就業媒合等服務的街友中繼站視察。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次關懷訪視，前往位於台南火車站附近，由南市首創的「街友自立生活支援服務中心」視察。社會局長盧禹璁指出，街友們平日主要是由社會局及街友生活重建中心的社工們提供關懷服務，今年起為進一步協助街友們自立生活，市府特別整合公私部門資源，在街友聚集熱點台南火車站旁創設該中心，該中心除可免費提供沐浴、洗衣、寄物、用餐等日常生活支援外，還會定時提供就業媒合服務，街友們在高、低溫警戒期間，也能夠前往歇腳及補給，歡迎街友們多加運用。

▲台南市政府為關懷街友，25日由副市長趙卿惠率同社會局等局處，一同至街友較常聚集的台南火車站周邊路段進行訪視關懷，同時也前往南市首創、可免費提供街友沐浴、洗衣、就業媒合等服務的街友中繼站視察。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局提醒，目前全市設立2處街友生活重建中心及1處生活自立支援服務中心，社會局持續辦理街友關懷輔導，提供行動沐浴車、緊急安置、防疫宣導、媒合就業、輔導儲蓄理財、租屋輔導等服務，陪伴街友獲得返回社會生活的新契機。民眾如發現有緊急保護之需，可撥打110、113求助，若發現需要急難關懷及救助之市民或街友，可撥打1957社會福利諮詢專線、1999市民服務專線，市府團隊將立刻啟動相關協助措施。

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