遭吳思瑤酸「違憲新三寶」　翁曉玲反擊：在法學博士面前班門弄斧

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

憲法庭25日宣判，國會職權修法大部分內容違憲，即日起失其效力。民進黨立委吳思瑤則點名，民眾黨立委黃國昌、國民黨立委翁曉玲、吳宗憲三人是立院「違憲新三寶」，應該回去好好重讀憲法。對此，翁曉玲昨（26日）表示，為什麼有人臉皮厚到不曉得藏拙，總在三個法學博士面前班門弄斧、強詞奪理，民進黨以為在這次判決站了上風，其實是被大法官重重打臉還不自知。

翁曉玲表示，自己被「法盲」吳思瑤批評為「違憲新三寶」，感到好笑。為什麼有人就是臉皮厚到不曉得藏拙，總在三個法學博士面前班門弄斧、強詞奪理，以為大聲吵鬧法理就會站在她那邊。

翁曉玲批評，民進黨委員以為在這次憲法判決上站了上風，其實是被大法官重重打臉還不自知，吳思瑤不是「沒討論、沒民主嗎？鍾佳濱不是說「舉手表決違憲」嗎？

翁曉玲指出，但大法官可是說有討論、有民主，舉手表決不違憲喔！ 民進黨團怎麼不去向大法官抗議？對得起青鳥嗎？

最後，翁曉玲強調，她和黃國昌、吳宗憲在捍衛國會改革法案的合憲性上盡了全力，未來他們會繼續守護憲政法治，作「維憲三寶」，相信還會有更多的維憲四寶、五寶一起加入，共同維護中華民國憲政秩序！

▼遭酸是「違憲新三寶」，翁曉玲則反擊自己是「維憲新三寶」。（圖／翻攝自Facebook／翁曉玲）

