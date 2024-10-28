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日本眾院大選自民黨慘敗！　首相石破茂面臨咎責

▲▼日本首相石破茂。（圖／路透）

▲日本首相石破茂。（圖／路透）

文／中央社

日本眾議院選舉27日投開票，執政黨自民黨席次大幅縮水，執政聯盟時隔15年未能取得過半席次，首相石破茂難以避免要被追究責任，據稱自民黨內已經開始流傳「石破辭職說」。

「現代經濟」報導，10月26日的選前之夜，據稱自民黨相關人士看到主流媒體根據出口民調進行的席次推估後相當驚愕，不敢置信「真的會縮水到這個程度嗎？」

根據預測，自民黨與在野黨對戰的選區幾乎全會落敗，預料席次將大幅掉到200席以下，更壞的狀況可能會降到150席左右，搞不好還會輸給立憲民主黨，導致政黨輪替。與此同時也傳出了「石破辭職說」，傳言稱他會在眾院選舉全部揭曉後宣布辭職。

目前開票仍在進行，雖然情況沒有糟糕到前述的地步，但是自民黨和公明黨的執政聯盟已經確定無法取得過半（233席）。

截至日本時間28日凌晨2時30分左右，席次取得情形是自民黨190席、立憲民主黨146席、維新會37席、國民民主黨27席、公明黨24席、共產黨8席、令和新選組9席、社民黨1席、參政黨3席、保守黨2席、其他無黨派12席。開票作業還在進行中，尚有6席未開出。

由於自民黨在選前就預測席次會縮水，因此有讓黨內第二號人物、幹事長森山裕辭職負責的方案。因為石破茂在9月的自民黨總裁選舉中剛剛被選為總裁兼首相，如果首相在短時間內更迭，恐會導致日本情勢不穩。

儘管在眾議院選舉後、召集特別國會之前，自民黨想要緊急選出總裁並非不可能，但是美國將在11月5日舉行總統大選，如果那時候日本的首相人選未定，可能會帶來外交上的風險。

因此，原本普遍認為石破茂不會辭職。然而目前看來，自民黨席次減少的程度，似乎已經到了無法輕易解決的地步。

森山裕27日晚間被問到責任問題時表示，「關於我的責任，我會謙虛且真摯地接受結果。」至於未來是否會和國民民主黨或日本維新會合作，他僅表示，「現在還不是做出判斷的時候，需要考慮各種情況。」對於是否會追加公認因為政治獻金問題沒有獲得黨提名的候選人，他則表示，「這事情已經交由總裁全權處理，將由總裁來判斷。」

當然，如果發生政權輪替，執政黨從自民黨變為立憲民主黨，屆時會在特別國會替換首相，由立憲民主黨承擔執政責任。不過，立憲民主黨相關人士也坦言，「雖然知道自民黨情勢不好，但沒有料到席次會減少到這個地步。說實話，我們還沒做好真正實現政黨輪替的準備。」

現階段來看，無論是由自公聯盟執政，或是由舊民主黨系的立憲民黨與國民民主黨攜手，在眾議院都不太可能達到過半的233席。無論如何，日本的執政黨將面對極為艱難的處境。

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