竹市全民運代表隊授旗出征　297人參賽20項目全力搶金

▲▼ 113年竹市全民運代表隊出征， 20項目297人參賽 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／新竹報導

113年全民運動會（簡稱全民運）將於今年10月26日至31日於屏東縣舉行，新竹市共參加20項運動種類，選手及隊職員共計297人，新竹市政府教育處長林立生25日代表代理市長邱臣遠在新竹市立體育館前為竹市代表隊授旗。新竹市體育會鄭耕亞理事長也到場為選手加油打氣，並贈送代表隊運動毛巾，祝福選手揮汗努力，必有所得，為竹市再爭榮光。

▲ 113年竹市全民運代表隊出征，由教育處長林立生代表授旗 。（圖／記者翁伊森翻攝）

邱臣遠表示，市府與新竹市體育會長年合作推展全民運動，一年挹注約400萬元的經費。透過全民運推廣全民運動，強調全民參與，競賽項目皆以非亞、奧運項目為主，今日代表隊在體育館前廣場由市府及體育會代表共同揮舞市旗大喊「新竹市、金牌」，展現竹市奪金的決心。

邱臣遠提到，市長高虹安大力支持運動相關施政，竹市今年榮獲《遠見雜誌》評比「國手培育之都」美名，市府更在今年修訂多年未修改的「新竹市績優運動選手及教練獎勵金實施要點」，其中包含增加全中運個人項目第五名及第六名的選手獎勵金，並新增「教育部學生運動聯賽」選手前四名及教練前三名及銀牌和銅牌的教練獎勵金，以最實質的獎勵，鼓勵最優秀的選手及教練，並持續推動基層運動發展，做選手們最堅實的後盾，共同提升竹市競技運動實力與成績。

林立生表示，上一屆（111年）榮獲金牌的項目有槌球、元極舞及龍獅運動，以舞龍舞獅代表隊奪下4金1銀2銅，表現最為亮眼，期待本屆選手們也能再為竹市爭取更多榮耀，持續在運動場發光發熱，成為新竹之光。

113年代表授旗的是上屆奪下1金1銅的槌球代表隊，上屆比賽由林美櫻選手奪下槌球女子組單打金牌，也是竹市唯一的個人項目金牌。槌球委員會總幹事陳寶安表示，感謝市府規劃虎林槌球場並交由槌球委員會認養，有固定的標準場地作為選手培訓，有助於推展竹市的槌球運動風氣，進而培養優質選手，提升竹市的比賽的成績，持續邁向連勝之路。

教育處表示，本屆全民運代表隊參加項目，包含健力、拔河、合球、蹼泳、飛盤、滑輪溜冰、滾球、柔術、原野射箭、定向越野、運動舞蹈、太極拳、元極舞、國術、龍獅運動、木球、槌球、躲避球、健美、舞蹈運動等20項。參加年齡從15歲至80幾歲都有，竹市在推展全民、全齡運動不遺餘力，且項目越來越多元，參與年齡越來越廣泛，期望參與選手發揮實力，為竹市爭光，邀請市民朋友持續關心全民運賽事，持續為竹市代表隊加油打氣！