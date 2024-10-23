最萌萬聖趴！「天竺鼠車車」萌翻新竹市　10／26萬聖大遊行搞怪登場

▲新竹市「NOW GO搞怪趴」合作超人氣IP「天竺鼠車車」，並推出萬聖節四大主題精彩活動。（採訪撰稿／記者浦靖祤；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者浦靖祤／採訪報導

小朋友變裝參加「NOW GO搞怪趴」，喊出不給糖、就搗蛋口號宣傳萬聖節活動，超級卡哇伊，今年新竹市政府還要用人氣IP「天竺鼠車車」，融化大小朋友的心。

▲新竹市萬聖節合作超人氣IP「天竺鼠車車」，萌翻新竹市。（圖／記者謝婷婷攝，下同）



新竹市代理市長邱臣遠表示，「從10/18到10/31為期兩週，新竹市萬聖節活動，推出四大主題，第一個就是『州廳大冒險』，我們這一次配合天竺鼠車車，有我們熟悉的馬鈴薯、巧克力，還有阿比、西羅摩等角色，都會在幸福廣場和州廳，等著大家來探險。」

▲▼天竺鼠車車限定扭蛋活動，完成任務就有機會帶回可愛的徽章或飲料提袋。

展出期間每天下午5點起，完成打卡任務，就可以得到限量扭蛋，獎品除了限定徽章，還有機會拿到天竺鼠車車飲料提袋，每日限量200顆。豐富活動不僅如此，10/26晚上的重頭戲「萬聖大遊行」，更是要High翻新竹市。

新竹市代理市長邱臣遠分享，「當天我也會與我們相關的主管做不一樣的裝扮，跟市民一起同樂。另外是會在228公園，舉辦萬聖風市集活動，預計有20個攤位；還有相關的藝文表演，包括哇哈哈劇團和海波兒童劇團。透過這次的四大主題，我們希望打造新竹市是一個幸福快樂城市。」

▲▼NOW GO搞怪趴推出四大主題活動，10/26晚上舉辦的「萬聖大遊行」，歡迎民眾一起來搞怪。

遊行當晚合作店家，也準備好糖果讓小朋友討糖。新竹市政府規劃一系列趣味活動，就是要讓民眾體驗別開生面的萬聖節派對，留下難忘回憶。

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