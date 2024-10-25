快訊／全台首例「被收押的黃牛」　他喊「我不服」也沒用

▲周杰倫演唱會門票秒殺，北市刑大在桃園5星級飯店，逮全國最大黃牛夫妻檔。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

台北市刑大23日查獲全台最大黃牛集團，主嫌夫妻檔利用非法程式掃票，得手50張周杰倫「嘉年華」演唱會台灣場門票，警方在桃園某五星級飯店逮獲2人，台北地檢署24日複訊後，諭令劉女20萬元交保、限制出境出海；張男則是聲押禁見，稍早法院裁定羈押禁見。

周杰倫「嘉年華」演唱會台灣場門票於23日啟售，開賣瞬間湧入89萬人次搶票，而張男、劉女夫妻在開賣前便於網路平台上「保證取票」，吸引粉絲下定198張門票，其中64人已支付訂金，不法所得達200萬元，演唱會門票一開賣，張男、劉女便利用非法程式取得50組取票序號。

根據警方調查，該對夫妻曾以通訊軟體聯繫多名境外工程師協助搶票，至於粉絲已下定但未搶到的148張門票，不排除夫妻倆打算向其他民眾收購，或是向其他黃牛「調票」再均分哄抬後的利潤，警方正持續追查有無其他共犯。

▲黃牛夫妻被逮，劉女20萬元金額交保。（圖／記者劉昌松攝，下同）

警方23日在桃園某五星級飯店將張男、劉女逮捕，當場查扣電腦等證物，並將2人移送北檢，全案依《文化創意產業發展法》、《刑法》偽造文書以及詐欺等罪嫌偵辦。

檢方複訊後，諭令劉女以20萬元金額交保、限制出境出海，她25日凌晨穿著粉色百褶裙、高跟鞋，以牛皮紙袋遮臉，在親友的掩護下快速離去；至於張男則是遭聲押禁見，他疑似心有不甘，當場大喊「我不服」，稍早法院裁定