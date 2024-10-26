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獎金最高100萬？日貨代購粉專喊「幫捉橘子」大票嗨：補旅費

▲▼「橘子」許芷瑜。（圖／翻攝自陳思宇臉書）

▲「橘子」許芷瑜遭通緝。（圖／翻攝自陳思宇臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

京華城案關鍵人「橘子」許芷瑜目前藏身在日本，因遲未返國說明案情，25日已遭北檢發布通緝，並將撤銷其護照。日語教師周若珍日前曾翻出法條，民眾只要提供線索，致緝獲外逃通緝犯歸案，可獲得每名新台幣5萬元至100萬元之獎金。就有網友發現，Threads上有代購粉專發影片提到這件事，掀起眾人熱議。

有網友在PTT的Gossiping板發文「Threads：活捉橘子有5-100萬獎金」，他在Threads上看到一個日貨代購粉專發的影片，寫下文字「在日台灣人！眼睛睜大了！捉到橘子可以賺外快」。

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底下就有許多人留言，「最近考慮去環球影城，看起來只好靠通報通緝犯補一下旅費了」、「笑死，今天也叫大阪日朋準備賺外快」、「如果她真的有去日本讀書的話，麻煩請在日台灣人，注意在學校裡，有沒有這位同學來就讀。現在台幣換日幣很賺，換算日幣約23萬至460萬」、「可以拍一集全員逃走中。」。看到留言後，原PO忍不住直呼，「大家似乎都想財富自由。」

話題也在PTT掀起熱議，「在日本看到橘子又怎樣 綁一綁帶回來嗎？」「100萬財富自由？自由一年嗎？」「100萬不夠吧…你要把人綁了偷渡回台灣，不說往返的交通成本，光人事費用就超過吧」、「檢調查快兩個月都沒她的事，最後一兩周突然變關鍵人物，還被通緝撤銷護照，也太扯了。」

日語教師周若珍22日曾在粉專表示，查了資料後得知，刑事案件的被告有接受檢察官、法官訊問之義務，若已確認被告逃亡海外或行蹤不明，無法寄送傳票，亦無法拘提時，則可能會直接發布通緝。

若涉嫌貪污等重大刑事案件，被告逃往國外，經司法機關通緝，並由調查局依規定提列追緝者，「民眾只要提供線索，致緝獲外逃通緝犯歸案，可獲得每名新台幣5萬元至100萬元之獎金。」

周若珍直呼，「也就是說，民眾黨的橘子目前被列為被告，如果她一直躲在日本不回來，最後被提列追緝，大家到日本旅遊的時候就可以多注意一下四周，搞不好可以賺個外快唷！」

★★★ ETtoday新聞網提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

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