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周杰倫開唱「黃牛檢舉1300件」　文化部破掃票集團已查10萬筆紀錄

▲▼周杰倫12月上旬確定大巨蛋開唱。（圖／杰威爾音樂提供）

▲周杰倫演唱會爆黃牛，文化部表示已掌握千筆異常紀錄、1300件檢舉案，昨24日破獲的「AI掃票集團」即是依據文化部所送資料循線偵辦。（圖／杰威爾音樂提供）

記者林育綾／台北報導

周杰倫台北大巨蛋演唱會熱賣引發黃牛事件，文化部今（25）日表示，各熱門演唱會宣布辦理時，文化部即與經紀公司、售票平台等，溝通各項可能因應作為，演唱會門票開賣時，也會請售票平台鎖定異常帳號紀錄，並由文化部提供刑事警察局相關紀錄、檢舉資料等。昨日破獲的「AI掃票集團」，即是依據文化部所送資料循線偵辦，售票平台目前已掌握上千筆異常紀錄、文化部也已接獲1300件檢舉案，將在確認相關資訊後，送請地方政府及警察單位處理。

文化部表示，自去年《文化創意產業發展法》修法通過以後，持續與內政部警政署刑事警察局及地方政府、售票平台等，保持資訊合作交換。文化部在掌握熱門演唱會開賣日期後，即與售票平台配合，由平台藉由程式過濾異常帳號及訂單，文化部送請具調查權的偵九大隊偵辦，目前包含昨日破獲的「AI黃牛」及先前「Max搶票機器人」，以及9月熱門演唱會已移請調查的13個帳號，共超過10萬筆掃票紀錄及逾450筆訂單。

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至於此次周杰倫演唱會開賣，售票平台於票券開賣前，已鎖定多筆異常使用帳號，開賣後計89萬人次搶票，約有上千筆異常紀錄，除了持續清查，相關異常資料將由文化部移請偵九大隊持續偵辦。對於偵九大隊及北市刑大昨日查緝票券，文化部已主動向主辦單位了解，目前仍待配合偵查與後續溝通。

▲▼針對周傑倫演唱會爆黃牛案，文化部表示已掌握千筆異常紀錄、1300件檢舉案。（圖／翻攝自「檢舉黃牛專區」）

▲針對周傑倫演唱會爆黃牛案，文化部表示已掌握千筆異常紀錄、1300件檢舉案。（圖／翻攝自「檢舉黃牛專區」）

文化部指出，至今也接獲超過1300筆檢舉案。有關外界反應「檢舉需要提供的資訊過多」，文化部說明，為了能提供查處所需的證據線索，以利警方追蹤行為，因此需要檢舉人盡可能提供所有資訊。依據目前案件實例，若僅提供社群帳號頁面，確實查證難度極高，同時在缺乏票面資訊情況下，亦有極高可能是詐騙行為。

文化部表示，自《文創法》修法以來，文化部與地方政府、警察單位持續合作、精進各項作為，對於行政調查權未及、需要警察權介入部分，已促請地方政府透過府級平台，請警察單位協助各地文化局，目前台北市、新北市、高雄市等熱門場次及檢舉案較多縣市已陸續採納，特別是遇到熱門演場會票券開賣或現場入場期間，警方已透過主動循線偵辦，強化查察效力。

對於主辦單位售票方式，涉及市場機制，文化部曾多次邀集主辦方、售票平台討論，參考日本、韓國經驗是由業者衡量活動需求、行銷策略自行選擇辦理，文化部仍會持續鼓勵業者採用「實名制」並搭配抽選等，同時補助售票系統強化資訊安全、進行實名制售票等，並請地方政府考慮就所轄大型場館設計實名制入場規範。

文化部強調，仍將持續與各單位研議有效遏止的售票方式，甚至修法的可能性。同時呼籲，粉絲不要購買黃牛票、助長不法，也希望粉絲繼續協助支援資訊，支持警方查緝執法。

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