蘋果投資未到位！　印尼不讓iPhone 16在當地銷售

▲ 蘋果首款AI內建手機iPhone 16推出至今已一個月，卻遲遲無法在印尼展開銷售。 （圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

蘋果（Apple）iPhone 16系列在印尼市場遲遲還未上市，原因是蘋果公司未能遵守促進當地產業發展相關法規，包括未更新國產化率許可證(TKDN)，加上投資印尼的承諾也未到位，才讓印尼政府至今仍限制iPhone 16在當地販售。

▲ 蘋果今年9月推出新機iPhone16系列，但在印尼當地市場卻遭遇了意外的阻礙。 （圖／達志／美聯社）

根據《南華早報》報導，蘋果今年9月推出新機iPhone16系列，現今已在全球多國熱銷，但在印尼市場卻遭遇阻礙，原來印尼政府目前尚未批准iPhone 16系列在當地銷售，原因是蘋果未遵守促進本地產業發展的法規，同時涉及國產化率與投資承諾的問題。

報導稱，蘋果在印尼僅投資1.48兆印尼盾，折合新台幣約30.57億元，低於承諾投資總額1.71兆印尼盾，換算約新台幣35.4億元，且蘋果也尚未兌現在印尼投資4個研發設施的承諾。

▲ 蘋果iPhone 16系列手機目前在印尼市場被禁售。 （圖／達志／美聯社）

除了投資額度，據印尼工業部長古米旺（Agus Gumiwang）的說法，蘋果需要更新其TKDN許可證，該認證要求手機產品中至少有40%零件來自印尼本地，意即印尼政府要求蘋果在當地銷售新機，必須滿足國產化率要求，目的是為公平對待那些對印尼投資表示堅定承諾的投資者。

由於蘋果公司目前未通過印尼政府的認證，才導致iPhone 16系列無法在當地市場銷售。據了解，儘管蘋果的大部分組裝仍在中國完成，但近年來隨著美中貿易戰加劇，蘋果持續在全球尋求使供應鏈多元化，越南和印度也已成為蘋果生產業務據點。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）今年4月在雅加達會晤印尼總統佐科威時，也提到在印尼建設製造工廠的可能性，但尚無具體進展。針對這起事件，市場分析師認為，印尼對蘋果iPhone 16系列的禁售措施，恐成為其他國家對外資企業投資進行更嚴苛審查的借鏡，要求在當地進行一定規模的投資，才可獲得市場准入資格。

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