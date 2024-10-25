傳普丁與馬斯克密談要求「別給台灣星鏈」　俄羅斯回應了！

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傳普丁與馬斯克密談要求別給台灣星鏈　俄國政府否認

▲▼星鏈（Starlink）。（圖／達志影像／美聯社）

▲星鏈（Starlink）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國「華爾街日報」報導，俄羅斯總統普丁自2022年以來，定期與億萬富豪馬斯克秘密接觸，並要求別開通台灣上空的星鏈網絡服務。但克里姆林宮今天予以否認，說這是假消息。

法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「這絕非事實，該報紙刊登的根本就是假消息。」

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，普丁（Vladimir Putin）曾與馬斯克（Elon Musk）討論個人與政治事務。

據報導，普丁要求馬斯克，別啟動在台灣上空的星鏈（Starlink）衛星網路通訊服務，就當是做人情給中國國家領導人習近平。

對此，培斯科夫表示，普丁與馬斯克曾經聯繫過，但那是在2022年之前，而且當時兩人的接觸是透過電話。

他說：「以下是經過事實查證的兩人對話。他們（普丁與馬斯克）談及更具前瞻性的科技，還有未來的科技，通電話的時間不長不短，這是兩人唯一的接觸，之後普丁與馬斯克再也沒有聯繫。所有的說法都是假的。」

培斯科夫說，在美國大選趨近於白熱化階段，華爾街日報這篇報導是另一則極可能造假的故事。

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