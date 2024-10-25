美媒：普丁與馬斯克保持聯絡　曾替中國要求「別給台灣星鏈」

▲俄羅斯總統普丁（左）與億萬富翁馬斯克（右）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓24日綜合外電報導

美媒披露，世界首富馬斯克與俄國總統普丁的接觸超過外界想像，交流涵蓋商業、私事乃至地緣政治，還傳出普丁為幫習近平，要馬斯克別開通台灣上空的星鏈網絡服務。

華爾街日報指出，馬斯克（Elon Musk）今年成為再次角逐白宮的美國前總統川普一大支持者，如川普於11月大選勝出，馬斯克很可能在川普上任後入閣。儘管美國與盟國近年努力孤立普丁，但馬斯克這件事可能反映川普勝選後與俄國重新接觸等疑慮。

馬斯克的敏感性另在於和美國軍方、情報機構有深厚業務聯繫，這使他對美國一些最機密的太空計畫有所了解。

旗下營運星鏈（Starlink）衛星網絡服務的SpaceX於2021年拿到價值18億美元的機密合約，更是五角大廈、美國國家航空暨太空總署（NASA）的主要火箭發射商。馬斯克還擁有得以拿到某些機密的安全許可。

華爾街日報揭露，馬斯克與克里姆林宮間接觸一事似乎在美國政府內部很少人知道。一些白宮官員被問及時表示並不知情。這個話題也極為敏感，因為馬斯克參與川普競選活動日深，而美國總統大選即將在不到兩週的11月5日登場。

馬斯克並未對此答覆相關詢問。他之前稱批評他淪為普丁辯護者的說法「荒唐」，還說他公司所做的最多事情「就是削弱俄國」。

俄國2022年2月底入侵烏克蘭後，馬斯克起初發表強力公開聲明支持基輔，當時推文「烏克蘭要好好挺住！」還在貼文兩側附上烏克蘭國旗。之後他捐助烏克蘭數百個星鏈終端接收器，到2022年7月，約有1.5萬個終端接收設備為烏克蘭大片地區提供免費網路。

然而到2022年9月，馬斯克對俄烏看法似乎改變。烏軍當時無法用星鏈終端引導海上無人艇攻擊克里米亞的俄國海軍基地，烏方說服馬斯克開通未果，在進攻時使用星鏈的受限還被加大。馬斯克後來解釋之所以設限，是因星鏈主要供民用，覺得烏克蘭對克里米亞的攻擊恐升溫成核戰。

按一名知情人士說法，2022年後期時馬斯克開始和「俄國高層」例行對話，克宮施壓馬斯克的生意作為「含蓄警告」。當時馬斯克正全力併購推特，稱SpaceX因資助烏克蘭星鏈而虧損；後來馬斯克成功買下推特並更名為X。

他之後又在2022年10月於X上發起投票，問大家認為俄烏戰爭該如何結束，選項竟呼應俄國的某些訴求。

一名現任和一名卸任情報官員表示，就是從那時起一直到今年，馬斯克都和普丁維持聯繫。

設於紐約的全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group），政治學者布瑞莫（Ian Bremmer）2022年秋天推文透露，馬斯克曾告訴布瑞莫他已和普丁及俄方官員談過烏克蘭情勢，「他（馬斯克）還告訴我克宮的紅線在哪」。

布瑞莫指出，馬斯克還轉告他普丁的想法，即俄國無論如何都會確保烏克蘭中立化，如烏克蘭進攻克里米亞，就會以核武回應，「馬斯克說必須竭盡所能避免這種結果」；不過布瑞莫所說內容全遭馬斯克公開否認。

報導另引述一名知情的前俄國情報官員透露，2023年底克里姆林宮首度向馬斯克開口，要他別在台灣上空開通星鏈網絡服務。這名前情報官員說，俄方提出這項要求是為幫中國，因為俄國益發仰賴對中貿易以繞過制裁。

華爾街日報指出，星鏈從未獲得在台灣提供網路服務的許可，台灣政府對非台灣的衛星業者有所限制。然而目前在星鏈的服務地圖上，台灣被標示為「即將推出服務」的地區。（譯者：陳亦偉）