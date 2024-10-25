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北韓士兵支援俄羅斯「超狂薪資」曝！　平壤人民所得的23倍

▲▼烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）

▲烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）

記者王佩翊／編譯

北韓近期被發現疑似派兵支援俄羅斯，而這些被送往俄國受訓的士兵隨時都可能被送上俄烏戰爭的戰場。如今這些士兵的薪資也曝光，粗估高達北韓人均所得的23倍，然而諷刺的是，有多項證據顯示，被送往俄羅斯的北韓士兵幾乎只有10多歲到20歲出頭，由於缺乏作戰經驗，即使擁有優渥待遇，恐怕也是「看得到吃不到」，甚至會被北韓政府抽成，至於是否能活著回家也是未知數。

美國與南韓根據衛星影像研判，北韓陸續派出上萬名士兵前往俄羅斯支援俄烏戰爭。荷蘭當局稍早也證實，北韓第一波的特殊部隊已經抵達俄羅斯，預估會將這波1500名人力部署在俄羅斯西部與烏克蘭接壤的邊境「庫斯克州」。

▲▼疑似北韓軍人抵達俄軍軍事基地，可以清楚聽到韓語對話。（圖／翻攝自Telegram／ASTRA）

▲疑似北韓軍人抵達俄軍軍事基地。（圖／翻攝自Telegram／ASTRA）

根據韓媒報導，被派到俄羅斯的北韓軍人月薪約達2000美元（約6.4萬台幣），這筆費用全部由俄國支付。由於北韓民生困苦，2000美元至少是當地人均收入的23倍，對北韓軍人而言，無疑是一筆吸引人的鉅款。據悉，俄羅斯雇用的外籍傭兵的價格與此差異不大。

南韓國防部轄下的國防情報本部，近日針對從當地獲取的影像與情報進行詳細分析，發現這些被派往俄羅斯的北韓士兵，大部分只有15歲至20歲出頭。因此，南韓軍方推斷，這些被派往俄羅斯的北韓部隊，很有可能根本不是已準備隨時上戰場的精銳部隊，如果被派上戰場，將會成為砲灰。

有脫北者指出，北韓軍人雖然在當地地位崇高，但是若非高官待遇極低。近年由於北韓遭到制裁與疫情影響，缺乏海外勞動收入，因此北韓當局才會派兵前往俄羅斯。雖然俄國願意提供高薪給北韓士兵，但最終是否能落入他們的口袋，仍不得而知，大多數的士兵甚至無法活著回家。

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