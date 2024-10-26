美專家讚「台灣選舉」6小時搞定開票：公正有效率　馬斯克也轉發

Arizona just announced that it could take 10-13 days to tabulate all votes…



Taiwan just held their election.



They require photo ID and use paper ballots. They hand-count the votes of each station one by one, in public view. There are no mail ballots.



It’s all done in 6 hours. pic.twitter.com/GmLuPcSHAr — Geiger Capital (@Geiger_Capital) October 23, 2024

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統大選即將登場，許多州已開始提前投票，然而近日亞利桑那州宣布，開票作業竟要進行10至13天。對此，有美國網友在X平台貼出2024年台灣選舉的影片，表示台灣需查驗身分證才能投票，且開票只要6小時就能完成，公正又有效率，貼文一出立刻引發網友熱議，連富豪馬斯克也都轉發影片。

▲台灣選舉開票的影片引發美國網友熱議。（圖／翻攝自X）

美國分析師蓋格（Geiger Capital）23日在X平台貼出影片，內容是一名外媒記者正在介紹2024年台灣總統暨立委選舉的開票情況，記者指出台灣公民投票時必須攜帶身分證，且驗證後才能領取選票，並以人工方式公開唱票，這種方式雖然有點過時、老派，卻相當公平且安全，也能避免國外勢力干擾。

蓋格表示，「他們需要攜帶有照片的身分證，並以紙質選票進行投票，再由工作人員在公眾面前一一手工計票，沒有郵寄投票，過程只需6小時」、「台灣只有2300萬人口，我的意思是，美國各州都能夠很容易做到，在幾小時內清點每一張選票，沒有安全顧慮，沒有爭議，也不用等上好幾天，甚至好幾周」。

影片分享至今，已經有超過3800萬人次觀看，有人說「亞利桑那州登記選民只有260萬人，在6小時內清點他們的實體紙本選票，那我們做不到的唯一原因，就是我們不想要」、「透明有效的選舉，就是我們需要做的。為什麼我們不能讓事情簡單一點」，甚至連世界首富馬斯克（Elon Musk）也影片，並留言「那些反對檢附選民身分證的人，就是想在選舉中舞弊的人」。