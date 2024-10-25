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「立院被綠司法拔成無牙老虎！」　朱立倫轟：將嚴審大法官人事案

▲▼ 朱立倫談憲法法庭判決國會改革釋憲案 。（圖／翻攝朱立倫臉書）

▲朱立倫談憲法法庭判決國會改革釋憲案 。（圖／翻攝朱立倫臉書）

記者崔至雲／台北報導

憲法法庭今（25日）下午宣示判決，國會職權修法部分違憲、部分合憲。對此，國民黨主席朱立倫轟，「少數總統依然超級大，立院被綠色司法拔牙成無牙老虎」。國民黨向國人宣示，善用未被宣告違憲之職權，嚴審大法官人事案。

對於憲法法庭判決結果，朱立倫指出，毫無懸念，今天憲法法庭判決針對國會改革法案為執政黨送上大禮，重創立法院監督制衡的正當職權。又如同之前「實質廢死」判決一般，採取虛晃一招的部分違憲手法，意圖取巧逃避社會評價，實則讓代表最新民意的立法院，在面對總統和其他四院時，成為「只能動嘴皮，沒有牙齒」的無牙老虎。

朱立倫說，今天的判決使立法院連官員、公職被提名人公然說謊都無力處理，就不要說什麼制衡力道了，直言之，他們認為今天的判決對我國民主憲政產生四大傷害：即「少數總統依然超級大，立法院失去正當制衡工具淪於無牙老虎，大法官居然指導立法干涉國會自主，司法院不避諱政治爭議自居最後仲裁者」。

朱立倫進一步指出，「少數總統依然超級大」，本號判決否定總統有向立法院國情報告的憲法義務，立法院只能被動邀請總統，不能詢問、要求答復，讓賴總統得以四成得票繼續不受國會監督，不僅悖離自己競選的承諾，也令總統有權無責的問題更形嚴重，少數總統依然超級大。

「立法院失去正當制衡工具淪於無牙老虎」，朱立倫續指，本次判決大法官實質剝奪了立法院的制衡武器。不僅總統國情報告、人事同意權、質詢權、聽證權、調查權，全面遭到限縮，甚至認為總統、官員、被提名人、人民，均沒有配合立法院的義務。影響所及，行政首長可以不答覆或揭露資訊，被提名人可以拒絕回答，官員和人民可以拒絕出席、不必具結，不能處罰鍰，甚至不能移送監察院彈劾、糾舉或糾正，藐視國會罪也宣告違憲，未來的立法院，淪於無牙老虎。

朱立倫說，「大法官居然指導立法干涉國會自主」，本次的判決，和憲判第8 號死刑判決採取相同的手法，表面上宣告合憲，判決內容卻將國會改革的核心及多數條文宣告失效。更有甚者，大法官表面上承認國會自律，實質指導國會立法的方式，否定立法院效法美國採行「委員會中心主義」的方向。

朱立倫也說，尤其在調查權及聽證權部分，大法官全面宣告委員會組成的調查小組違憲，在人事同意權行使部分，大法官明確指出，即使委員會未審查或遲延，亦得由院會行使人事同意權。判決甚至否定會議主席的諸多權力，但立法院許多會議主席由國會議長擔任，大法官的粗暴指導，無異於指導國會議長行事，是對國會極度不尊重。大法官的判決居然指導立法干涉國會自主，實有違憲濫權的疑慮。

「司法院不避諱政治爭議自居最後仲裁者」，朱立倫提到，大法官在本號判決中，多次強調，如立法院與其他憲政機關間發生職權衝突時，（例如：被質詢人因主張行政特權拒絕回答），只能與各機關循政治協商途徑解決，協調不成則交由憲法法庭決定。大法官無視自身正當性不足，妄圖成為政治爭議的最後仲裁者，卻漠視「大法官不處理政治問題」的基本原則，也忽視院際調解權不屬於大法官的憲法規範。偏頗的憲法法庭，無擔任政治仲裁者的公信力。

朱立倫強調，大法官悖離獨立行使職權之憲政使命，扈從於執政者的政治權力，來實踐自己堅持的意識形態，讓憲法法庭的判決與社會多數價值越來越遠，也動搖了民眾對司法的信任，實質廢死判決是一例，本案又是另一惡例。

朱立倫重申，無論如何，他們沒有悲觀的權利，國民黨要鄭重向國人宣示，將會將善用未被宣告違憲的職權，並運用新法的精神，繼續強力監督執政黨，為捍衛台灣民主努力。尤其我們也將嚴審大法官人事案，被提名人對國會改革的態度與立場，將列入同意與否的判別標準。
 

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