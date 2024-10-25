美最新民調：62%憂爆發選後動亂　51%支持動用美軍

▲圖為川普喬治亞州造勢現場。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選一份最新民調顯示，高達62%美國人認為，選舉後極可能、有可能發生暴力事件，有51%力挺動用美軍防堵動亂事件。這份調查也顯示美國對於政治暴力日益增加的擔憂，部分原因為錯誤訊息氾濫、全美各地政治兩極化加劇。

美國新聞網站Axios報導，這份民調由斯克里普斯新聞（Scripps News）與民調機構益普索（Ipsos）共同製作並於24日發布，自10月18日至20日針對美國境內1028名成年人進行調查，誤差範圍正負3.3個百分點。

民調統計數據指出，有62%美國人認為選後可能、極可能發生暴力事件，70%民主黨人與59%共和黨人認為選後暴力可能性存在；51%的人支持動用美軍防止選舉騷亂，61%共和黨人支持動用美軍，比例高於民主黨選民的51%。

總體而言，63%美國人對於計票精準度有信心，77%的人認為即便力挺的候選人落敗，仍願意接受選舉結果。

前總統川普今年2度遇上企圖暗殺事件，加上他在2021年1月6日國會動亂事件的角色，今年美國大選籠罩在暴力陰霾之中。自爆發國會大廈騷亂以來，針對立法者的威脅不斷增加，對於政治暴力的支持也攀升。