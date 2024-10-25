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轟國民黨「提修法弱化台灣民防」　沈伯洋揭：過程真的是黑色幽默

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委徐巧芯所提出的《民防法》修正草案，今（25日）在院會表決時，因藍營內部溝通問題，在表決當下，出現決策急轉彎的現象，最後，也讓民進黨成功擋下本案。對此，民進黨立委沈伯洋表示，此提案將「弱化台灣的民防」，雖然最後成功被擋下，但他對表決過程中，國民黨與民眾黨的行動感到「黑色幽默」。

今日院會將徐巧芯提出的《民防法》修正草案列討論事項，徐在提案說明指出，有鑑於教育部將學生資料列冊，演變青年服勤團前例，以及為避免法律賦予民防團無條件支援軍事勤務可能性，因此提案修法，草案中刪除「支援軍事勤務」等文字。

然而，國民黨在表決過程中，因為不想讓總預算議題失焦，以及內部溝通出現問題等原因，突然出現決策大轉彎，最終，讓民進黨成功擋下《民防法》修法提案。

針對此事，沈伯洋事後在臉書提到，國民黨想要修《民防法》，弱化台灣的民防，因此，今天民進黨甲級動員要擋下這一個法案，最後成功擋下《民防法》修法，但中間發生一些趣事。

沈伯洋點出，首先，民進黨表達要退回此案，國民黨一開始還不知道民進黨要退什麼，一時間沒有反應過來，後來經由院長韓國瑜提醒之後，國民黨馬上表達異議，進入表決。

然而民進黨在投票之後，沈伯洋說，他們便衝到議場前面舉牌子，想要讓全國民眾知道到底發生什麼事，「結果在最後十秒，國民黨突然縮回去，說他們沒有異議了，並且收回他們的表決」。

不過，沈伯洋進一步說明，此時，民眾黨的八席，可能不太知道在表決什麼，不但表決按得比國民黨還快，而且最後也沒有收回，「最終，表決板上形成一個奇異景象：僅僅民眾黨八席，贊成弱化台灣防衛能力，加上一些可能不在位子上來不及按收回的國民黨」，讓他不禁直呼，真的是黑色幽默。

沈伯洋日前也質疑，國民黨連什麼叫做「上戰場」都講不清楚。沈伯洋表示，民防系統，依照《民防法》第二條，會支援軍事勤務；施行細則第三條，則清楚定義什麼叫做支援軍事勤務，比如物流、情報、醫療、設置障礙等等。

為此，沈伯洋不解，那國民黨所謂的「上戰場」在哪裡？人民協助物流，叫做上戰場？「學生上戰場」又在哪裡？沈伯洋直指，學生如果真的要加入了民防編組，必須依照「高級中等以上學校防護團編組教育演習及服勤辦法」，以及「學校青年勤務動員準備分類計畫」，自願後加入。

至於，學生加入後的任務為何？沈伯洋強調，當然不可能像民防法規定的那麼多，根據服勤辦法，任務只有「救護」、「宣導」、「物資生產」、「交通管制」，教育部甚至拿掉了協助軍警的部分，只剩社區關懷、避難引導。

因此，沈伯洋質問國民黨，學生根據目前的分類計畫，做社區關懷和避難引導，叫做「上戰場」？「國民黨再利用這個假消息，打算直接廢掉整個民防系統對軍事的支援，不是笨，就是壞」。

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