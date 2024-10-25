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爸媽遠端刪光「國三生手機app」被罵爆　竟是1棵樹鬧出大烏龍

▲▼ 爸媽遠端刪光「國三生手機app」被罵爆　竟是1棵樹鬧出大烏龍 。（圖／翻攝X@PandasLove_0401）

▲日本國三生使用app協助專注讀書，卻被爸媽狂刪應用程式。（圖／翻攝X@PandasLove_0401）

記者吳美依／綜合報導

日本中學3年級學生「PANDA」意外發現，手機上的app不斷消失，竟是被家長「誤會」沉迷遊戲，而遭到遠端刪除。如今，他的經歷在X引發熱議，許多人都在討論，這種管教方式是否恰當。

「PANDA」在社群平台X分享手機螢幕截圖，「等等、等等、等等，我的app一個個被刪除了。」14歲的他表示，因為聽說「唸書25分鐘、休息5分鐘」能夠有效學習，因此下載「Forest專注森林」協助自己精進，未料這個圖示為「1棵樹」的app，被爸爸誤以為是遊戲，最終遭到刪除。

Google推出的家長控制服務「Google Family Link 」，允許爸媽「遠端」管理小孩的3C設備，包括設置使用時間上限、批准或禁止使用應用程式等。這是為了保護成長中的孩子，但有時也導致了不合理的情況發生。

網友們也紛紛留言，「好可憐」、「父母這麼做是為了孩子好，但我覺得適得其反」、「如果是我，我會離家出走」、「遊戲和SNS（社群媒體）是學習和努力的動力啊。」

幸好app只是被暫時隱藏起來，「PANDA」向爸媽解釋及示範真正用途之後，爸媽也很快接受了這個說法，並且解除封鎖。

「PANDA」事後受訪坦言，根本沒想過貼文會爆紅，一些網友擅自臆測，甚至對他的父母惡言相向，讓他感到難過。他表示，這次動手刪掉app的是父親，2人平常關係很好，只是爸爸溫柔與嚴厲的區別非常鮮明，這次則是後者。

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