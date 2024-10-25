免費奴隸！　議員爆料：安洗瑩遭南韓羽協「逼簽賣身契」

▲安洗瑩在巴黎奧運後出面揭露自家羽協的種種惡行。（圖／達志影像／newscom）



記者張方瑀／綜合報導

巴黎奧運女單羽球金牌得主、南韓球后安洗瑩，在奪冠後公開砲轟南韓羽球協會，如今又有議員爆料指出，安洗瑩被羽協逼迫簽下賣身契，多次「無償」替贊助商拍攝廣告，完全沒有拿到任何酬勞，「選手們不是協會可以免費使喚的奴隸。」

根據《中央日報》報導，南韓國會文化體育觀光委員會成員、國民力量黨議員鄭延旭24日表示，羽毛球協會與知名羽球品牌優乃克（YONEX）簽署贊助合約時，包含了一項條款，即選手們必須「無償參加」為期14天的宣傳拍攝。

基於這份合約，協會強迫選手們無償出演廣告，選手們不得不無償拍攝各種海報、廣告還有宣傳活動。鄭延旭指出，安洗瑩在世界錦標賽期間進行了3次海報拍攝，且

日本公開賽後參加了贊助商的宣傳活動，這都沒有獲得額外的酬勞。

鄭延旭指出，南韓去年參加杭州亞運會的20名選手，以及今年參加巴黎奧運會的11名選手，也都無償出演了優乃克的企業宣傳廣告，「實際上，安洗瑩等選手被強制參加廣告，協會將國家代表隊作為賺錢的工具，選手們並不是協會可以免費使喚的奴隸，必須改善這種慣例。」

對此，協會在書面回覆中承認「（選手無償動員）沒有法律依據」，但同時表示協會內部條款中有相關內容，因此這並不屬於無償出演。

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