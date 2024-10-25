　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

康芮颱風「一路向西」往台灣靠近！　日氣象廳路徑曝：雙颱共舞

▲▼康芮颱風一路向西往台靠近！　日氣象廳路徑曝。（圖／取自日本氣象廳）

▲日本氣象廳對康芮颱風的預測路徑出爐。（圖／取自日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

今年第21號颱風康芮25日凌晨已生成，目前位於關島東南方海域的康芮會持續朝西北西方向移動，儘管路徑仍有許多變數，但是根據日本氣象廳預測路徑，還是不排除靠近台灣北部的可能。

根據氣象廳觀測，康芮颱風25日上午9時位在馬里亞納群島（北緯13.3度，東經146.3度），以每小時20公里的速度往西北方移動，中心氣壓為996百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺。

日本氣象廳目前的預測路徑只到30日，然而由於各項因素影響，轉向的方向、時間點以及最終路徑，仍存在極大變數。預測指出，康芮颱風仍會持續從馬里亞納群島往西北西移動，並在26日抵達菲律賓東側海域，預計30日就會抵達日本沖繩南邊海域，屆時也會更靠近台灣。

康芮颱風抵達沖繩南邊海域後，如果方向轉西，那麼對台影響可能性也會增大，如果持續往西北方或是北方移動，則不會直接襲台。

▲▼康芮颱風一路向西往台靠近！　日氣象廳路徑曝。（圖／取自日本氣象廳）

▲氣象廳預測，將出現雙颱共舞現象。（圖／取自日本氣象廳）

「康芮」加上菲律賓附近的颱風潭美，使得西北太平洋出現雙颱共舞。中央氣象署預估，康芮未來向西移動，路徑有高度不確定性；至於潭美和東北季風產生共伴效應，持續為台灣帶來降雨。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／遊民闖桃機！　摔落第二航廈5樓高工作道慘死
快訊／中職金手套、最佳九人　得獎名單出爐
戲劇性變化！綠成功擋下徐巧芯修法　藍急突轉彎「沒異議」
快訊／台鐵車站落軌！　1人當場身亡
王淺秋爆「柯媽媽不喜歡蔡壁如」：還在市長室拉拉扯扯
爆乳人妻1年爽看22場演唱會！　超長清單曝光
北檢聲請延押柯文哲　黃國昌怒發聲「我非常、非常的震驚」
延押柯文哲理由曝　「橘子」握關鍵證物拒回台...2人恐串證
康芮颱風「一路向西」往台灣靠近！　日氣象廳路徑曝
高雄嬰滿口血狂哭　「保母忘我滑手機」畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

16歲少女機上遭57歲男乘客性侵犯1小時　機長發現立即掉頭返航

美麥當勞大腸桿菌致死「來源找到了」　肯德基、漢堡王急下架

不只歐巴馬！賀錦麗造勢眾星雲集2萬人擠爆　碧昂絲將現身助選

美國男「行李藏手槍」竟成功搭機　韓國轉機才搜出！警方急調查

巴西小飛機「遇暴風雨」　墜毀山區爆炸！機上5人全罹難

美富家兄弟弒親案大逆轉！　檢方建議改判「過失殺人」可假釋出獄

康芮颱風「一路向西」往台灣靠近！　日氣象廳路徑曝：雙颱共舞

全美2500萬人提前投票　「台灣模式」讓美國選民高喊：該學習

海地黑幫開火！聯合國直升機「空中遭槍擊」緊急降落　機上載18人

川普政權移交團隊出爐　家族成員與親近人士入列

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

潭美颱風東北季風共伴發威　雙北明午前達停班課標準

最大黃牛夫妻狂吸周杰倫門票　進帳2百萬竟哭窮遭上銬移送

雙北等4縣市明午前達停班課標準！共伴發威　雨量預報上修

萌娃爆哭緊抓頭髮不放　爸慌張崩潰救援：放開！

全台最大黃牛夫妻落網！爽住5星級飯店　周杰倫門票已預收200萬

16歲少女機上遭57歲男乘客性侵犯1小時　機長發現立即掉頭返航

美麥當勞大腸桿菌致死「來源找到了」　肯德基、漢堡王急下架

不只歐巴馬！賀錦麗造勢眾星雲集2萬人擠爆　碧昂絲將現身助選

美國男「行李藏手槍」竟成功搭機　韓國轉機才搜出！警方急調查

巴西小飛機「遇暴風雨」　墜毀山區爆炸！機上5人全罹難

美富家兄弟弒親案大逆轉！　檢方建議改判「過失殺人」可假釋出獄

康芮颱風「一路向西」往台灣靠近！　日氣象廳路徑曝：雙颱共舞

全美2500萬人提前投票　「台灣模式」讓美國選民高喊：該學習

海地黑幫開火！聯合國直升機「空中遭槍擊」緊急降落　機上載18人

川普政權移交團隊出爐　家族成員與親近人士入列

星宇航空上市飛漲50％　爆18萬張大量、中籤爽賺2萬元

固執瑪爾濟斯「戲精上身」　穿胸背就倒地哼哼叫：讓我睡！

住宿一天800！日本夫妻來台「3天2夜花費驚呆」：真的超便宜

世界大賽道奇球衣繡34號　紀念傳奇投手瓦倫祖拉

獨／遊民闖桃機！摔落第二航廈5樓高工作道慘死　清潔阿姨嚇壞

建商稱「碳費讓房價漲15%」　彭啓明：問了房仲說影響沒這麼高

16歲少女機上遭57歲男乘客性侵犯1小時　機長發現立即掉頭返航

快訊／中職金手套最佳九人有5人包辦　江坤宇、陳傑憲金手套5連霸

災害應變新突破　南消完成T-CERT培訓及授證

美麥當勞大腸桿菌致死「來源找到了」　肯德基、漢堡王急下架

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

國際熱門新聞

背心妹被蟑螂貼身「嚇到衣服全脫」影片萬人朝聖

工程師升職被拗請客　友狠點2.2萬和牛牛排

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

康芮颱風一路向西往台靠近！　日氣象廳路徑曝

網紅餐廳內掀衣露嫩乳　日本老店氣炸喊告

遊客瓦斯桶旁抽菸嗆個人自由　攤商潑水趕人

泰火燒校車25死！媽獲賠償「鄰居上門借錢」心碎：喪女不是中頭獎

南非反對黨警告 任由外交部逼台遷處諸多風險

遭父親哥哥多次性侵　女沉默50年全說了

孤獨星球「2025年最佳旅遊地」出爐

特斯拉狂漲21%拉升那指　道瓊反收黑140點

「台灣模式」讓美國選民高喊：該學習

賀錦麗賓州最後衝刺「表現大扣分」自家人也搖頭

未來將收「頻繁飛行稅」　最高多付1萬7千

更多熱門

相關新聞

潭美颱風路徑詭異「轉東又向西」雨彈再一天　下周降溫狂跌7度

潭美颱風路徑詭異「轉東又向西」雨彈再一天　下周降溫狂跌7度

天氣依舊不穩定，天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，隨著潭美颱風進入南海以後，仍有些殘存水氣，預估明天東半部持續有局部短暫陣雨機會，潭美未來路徑有些詭譎，周末到下周前期往西後又迴轉向東，下周後期又會再度轉向西移動，不過強度逐漸減弱，不會再次為台灣帶來影響。

潭美共伴長浪預警！　新北市府示警：沿海9級陣風、浪高達5米

潭美共伴長浪預警！　新北市府示警：沿海9級陣風、浪高達5米

免費奴隸　安洗瑩遭南韓羽協「逼簽賣身契」

免費奴隸　安洗瑩遭南韓羽協「逼簽賣身契」

普丁未否認北韓兵赴俄　烏克蘭稱已抵邊境

普丁未否認北韓兵赴俄　烏克蘭稱已抵邊境

4縣市「超大豪雨」紫爆　準康芮恐牽引潭美

4縣市「超大豪雨」紫爆　準康芮恐牽引潭美

關鍵字：

颱風康芮台灣氣象日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

大谷1.4億50轟球買主竟來自台灣！

爆乳人妻黃牛正面曝　臉書狂曬奢豪生活

左轉車道直行不一定會開罰　警曝「車道線」是關鍵

背心妹被蟑螂貼身「嚇到衣服全脫」影片萬人朝聖

黃牛夫妻去年曾怨沒搶到周杰倫門票爆乳人妻是「全台最大黃牛」　搶嘸他的香港門票

小鐘收男星訊息「要4張周杰倫門票」

快訊／《皇后的品格》金守美驟逝！享壽75歲　

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」1年前洩尪事業

他出現杵狀指確診肺結核　醫：一旦發現快就醫

台積電法說會暗藏1風險　恐讓台灣經濟崩盤

宜蘭縣宣布：明天正常上班上課

律喜忍1年親爆崔敏煥「多次叫小姐」錄音檔

快訊／21號颱「康芮」生成！雙颱共舞　今續防潭美共伴大雨

工程師升職被拗請客　友狠點2.2萬和牛牛排

早餐店加蛋15元　王浩宇：買不起蠻可悲的

更多

最夯影音

更多

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面