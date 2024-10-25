康芮颱風「一路向西」往台灣靠近！　日氣象廳路徑曝：雙颱共舞

▲日本氣象廳對康芮颱風的預測路徑出爐。（圖／取自日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

今年第21號颱風康芮25日凌晨已生成，目前位於關島東南方海域的康芮會持續朝西北西方向移動，儘管路徑仍有許多變數，但是根據日本氣象廳預測路徑，還是不排除靠近台灣北部的可能。

根據氣象廳觀測，康芮颱風25日上午9時位在馬里亞納群島（北緯13.3度，東經146.3度），以每小時20公里的速度往西北方移動，中心氣壓為996百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺。

日本氣象廳目前的預測路徑只到30日，然而由於各項因素影響，轉向的方向、時間點以及最終路徑，仍存在極大變數。預測指出，康芮颱風仍會持續從馬里亞納群島往西北西移動，並在26日抵達菲律賓東側海域，預計30日就會抵達日本沖繩南邊海域，屆時也會更靠近台灣。

康芮颱風抵達沖繩南邊海域後，如果方向轉西，那麼對台影響可能性也會增大，如果持續往西北方或是北方移動，則不會直接襲台。

▲氣象廳預測，將出現雙颱共舞現象。（圖／取自日本氣象廳）



「康芮」加上菲律賓附近的颱風潭美，使得西北太平洋出現雙颱共舞。中央氣象署預估，康芮未來向西移動，路徑有高度不確定性；至於潭美和東北季風產生共伴效應，持續為台灣帶來降雨。