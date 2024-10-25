不只高鐵TGo！PAYPAL、知名賣場會員也被盜點數　檢調追駭客集團

▲游哲銘(中)涉嫌冒名盜領各會員網站紅利點數遭聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢警調分頭偵辦台灣高鐵TGo會員點數、國泰世華信用卡消費點數遭盜領案，查出主嫌游哲銘、鄭宇軒多次涉及盜用他人個資登入系統，台北地檢署24日依偽造文書等罪將2人聲押禁見，另一方面，專案人員懷疑相關會員網站主機都有遭入侵跡象，懷疑幕後有駭客集團操控，專盜民眾不會注意的各種消費紅利點數，正擴大追查中。

據了解，無業的游哲銘過去就曾多次被控，涉嫌盜用民眾的PAYPAL消費點數、大型賣場會員點數，用來刷購兌換商品，但因游哲明辯稱，這些兌換點數是從網路上購得，因查無游哲明違法罪嫌，游哲銘多次獲檢察官不起訴處分，躲過司法追緝。

9月間，鐵路警察局接獲報案，多名高鐵TGo會員點數遭盜取，鎖定同樣無業的鄭宇軒涉有重嫌，10月將鄭男拘提到案，並查扣手機，以及用點數換購的3C產品等贓證物，初步調查鄭男疑似利用他人個資登入系統，盜取點數價值約數十萬元。

▲無業的鄭宇軒先前已因涉嫌盜領高鐵TGo會員點數遭拘捕。（圖／記者劉昌松攝）

幾乎就在同一時間，國泰世華小樹點會員網站，也傳出多名會員的刷卡消費點數被盜領，專案小組追查，發現每次小樹點會員點數遭移轉的前一刻，網站主機都有遭入侵的跡象。

檢察官郭盈君指揮調查局台北市調處偵辦懷疑，不法集團疑似利用民眾較少注意各類型會員紅利點數的機會，有計畫地侵入企業主機取得資料後，再交由同夥冒名登入移轉竊盜點數，用來轉賣或換購商品牟利，雖然游哲銘、鄭宇軒都否認犯行，辯稱是從臉書社團購買會員點數，檢調並不採信，正擴大追查兩人是否聯手駭客集團共同犯案。