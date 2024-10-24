　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「高鐵點數大盜」有同夥！　連手偷信用卡回饋點數...拚命買家電

▲▼高鐵,台灣高鐵,列車,旅客。（圖／記者李姿慧攝）

▲北檢查出高鐵點數大盜另外涉嫌侵入信用卡網站，竊取他人兌換點數牟利。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣高鐵TGo會員系統日前傳出遭人盜用兌換點數，檢警循線找到鄭姓主嫌，查扣鄭男利用TGo點數兌換的3C產品，全案經深入追查，發現鄭男另外涉嫌侵入銀行信用卡回饋網站，竊取他人的消費點數，而他不僅自用還對外販售，台北地檢署24日指揮調查局搜索，並依偽造文書、加重詐欺等罪大規模約談鄭、游等8名嫌犯。

警政署鐵路警察局9月起陸續接獲民眾報案，稱高鐵TGo會員點數遭盜取，隨即組成專案小組，過濾被害會員帳戶，同時調閱上百支監視器畫面等資料追查，鎖定台北市28歲無業的鄭男涉有重嫌，10月將鄭男拘提到案，並查扣手機、3C產品等贓證物，初步調查鄭男盜取的Tgo點數約達數十萬元。

北檢檢察官郭盈君收案偵辦後，發現鄭男並非單獨犯案，查出他涉嫌與游姓共犯等人，盜用民眾的帳號與密碼，登入某銀行信用卡點數兌換網站，盜取民眾的消費回饋點數，除了自己用來購買家電，還會轉發給親友，甚至對外販售信用卡回饋點數，涉及加重詐欺、妨害電腦使用、偽造文書等罪，因此指揮調查局台北市調處搜索相關人住處等12個地點，並約談8名嫌犯到案，漏夜偵訊中，而先前到案後獲交保的鄭，今也再遭檢察官傳喚偵訊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
梁云菲突認分手！　2句話洩感情現況
無照女載男友闖紅燈　2人慘被撞噴畫面曝
爆乳人妻黃牛正面曝！臉書狂曬奢豪生活
王陽明70歲超辣岳母開衩禮服走光了　特地返台久違露面
新冠新變種XEC全球竄升！專家憂11月進入台灣
快訊／上市建材商暗槓逾8億貨款　董娘羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

連2年傳訊性騷中市女議員　犯嫌到案說明遭送社會局裁處

三重國小捷運站驚見「球棒哥」揮舞咆哮　乘客走避嚇報案

爆乳人妻黃牛正面曝！臉書狂曬奢豪生活　還是江惠忠實粉絲

短褲露肩辣妹遭上銬！男伴藏毒拒檢開撞　車頭爛毀趴地落網

桃園汽車回收場大火！爆炸聲不停民眾嚇壞　1人四肢灼傷急送醫

男大生借機車給女友雙載練騎　她竟無照闖紅燈...2人慘被撞噴

快訊／涉詐國教署補助160萬　政大附中前家長會長等4人遭約談

快訊／上市建材商暗槓逾8億貨款　董座交保300萬董娘羈押禁見

「高鐵點數大盜」有同夥！　連手偷信用卡回饋點數...拚命買家電

黃牛夫妻搶到50張周董門票序號　警列證物移送...存廢關鍵曝光

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

1歲妹扶著媽站起踏步　走進爸懷裡全家笑開懷

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

強運！男開箱20包獵人卡　完整蒐集2套牌組網羨慕

媽期待女兒表演跳女團舞　實際扮村姑！台下笑瘋XD

爸改造家裡用客語聲控開門　女兒頻喊沒反應：回不了家

連2年傳訊性騷中市女議員　犯嫌到案說明遭送社會局裁處

三重國小捷運站驚見「球棒哥」揮舞咆哮　乘客走避嚇報案

爆乳人妻黃牛正面曝！臉書狂曬奢豪生活　還是江惠忠實粉絲

短褲露肩辣妹遭上銬！男伴藏毒拒檢開撞　車頭爛毀趴地落網

桃園汽車回收場大火！爆炸聲不停民眾嚇壞　1人四肢灼傷急送醫

男大生借機車給女友雙載練騎　她竟無照闖紅燈...2人慘被撞噴

快訊／涉詐國教署補助160萬　政大附中前家長會長等4人遭約談

快訊／上市建材商暗槓逾8億貨款　董座交保300萬董娘羈押禁見

「高鐵點數大盜」有同夥！　連手偷信用卡回饋點數...拚命買家電

黃牛夫妻搶到50張周董門票序號　警列證物移送...存廢關鍵曝光

于美人、吳淡如注意！Meta新技術防「藍勾勾」假冒詐騙

北市知名海鮮粥店驚傳「永久歇業」　老饕傻眼：要變美食沙漠了

台南新社宅招標　車程12分到台鐵

速霸陸推出「BRZ珍珠紫特仕版」　美規限量500台、手排獨享

林佳龍三訪瓜地馬拉　廖婉如首度陪同盼展開柔性夫人外交

連2年傳訊性騷中市女議員　犯嫌到案說明遭送社會局裁處

三重國小捷運站驚見「球棒哥」揮舞咆哮　乘客走避嚇報案

總預算案協商結果出爐　民進黨團：美中不足但為顧全大局可接受

「國光女神」突認分手了！　梁云菲2句話洩感情現況

王彩樺容貌焦慮「每個禮拜跑醫美」！　臉變到老公認不出：不能讓自己變醜

白柴剃成西瓜頭...照鏡崩潰 拉長音尖叫：浩呆你是誰

社會熱門新聞

即／周杰倫門票喊到30萬　全台最大黃牛集團抓到了

全台最大黃牛夫妻落網　周杰倫門票已預收200萬

20歲軍人魂斷139縣道！女友每日1篇文道不捨

左轉車道直行不一定會開罰　警曝「車道線」是關鍵

即／彰化強風！國壽大樓玻璃噴飛砸中1女

周杰倫黃牛夫妻檔上銬畫面曝　外套蓋頭移送北檢

即／高雄聯結車、機車相撞　21歲女騎車慘死

台銀夫妻檔進詐團！聯手律師洗黑錢削1億

黃牛搶到50張周董門票序號　存廢關鍵曝光

即／國1內壢貨車、自小客追撞！　嚴重「紫爆」回堵5K

北捷最長電扶梯驚現尿尿哥　當眾解放噁心畫面曝

獨／母子相隔20年未見　再見面已成屍體

最大黃牛夫妻狂吸周杰倫門票　進帳200萬竟哭窮

11人肉體運毒遭團滅　法國妹私處猛塞全慘了

更多熱門

相關新聞

高鐵南延「進高雄站」有譜！天棚不受影響　鐵道局：下月開說明會

高鐵南延「進高雄站」有譜！天棚不受影響　鐵道局：下月開說明會

高鐵南延屏東方案未定，鐵道局目前正在評估左營案、高雄案，鐵道局長楊正君今指出，高雄案符合原來設計，可採取潛盾工法，對高雄市區影響有相當幅度的減輕，且高鐵隧道已有預留空間，高雄車站的天棚與綠園道大多不受影響，下個月會到地方說明與溝通，年底定案。

網路交友淪面交車手　37歲女上門取155萬慘了

網路交友淪面交車手　37歲女上門取155萬慘了

詐10億被驅逐離台　西班牙男臨行聲請提審不想走

詐10億被驅逐離台　西班牙男臨行聲請提審不想走

LINE Pay上市案獲證交所董事會通過

LINE Pay上市案獲證交所董事會通過

超多人不知道！麥當勞APP點數「月底到期」

超多人不知道！麥當勞APP點數「月底到期」

關鍵字：

高鐵Tgo信用卡點數兌換妨害電腦偽造文書詐欺

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

《親戚不計較》男星「1年多前已離世」

即／周杰倫門票喊到30萬　全台最大黃牛集團抓到了

即／基隆明天停班課？　謝國樑：北北基桃共同宣布

全台最大黃牛夫妻落網　周杰倫門票已預收200萬

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

麥當勞送《獵人》BOOK牌突改遊戲規則！網全怒了

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」網挖出1事件

挺川普或賀錦麗　巴菲特鬆口了

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

20歲軍人魂斷139縣道！女友每日1篇文道不捨

快訊／最新雨量預報下修　明天僅1縣市達停班課標準

更多

最夯影音

更多

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面