「高鐵點數大盜」有同夥！　連手偷信用卡回饋點數...拚命買家電

▲北檢查出高鐵點數大盜另外涉嫌侵入信用卡網站，竊取他人兌換點數牟利。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣高鐵TGo會員系統日前傳出遭人盜用兌換點數，檢警循線找到鄭姓主嫌，查扣鄭男利用TGo點數兌換的3C產品，全案經深入追查，發現鄭男另外涉嫌侵入銀行信用卡回饋網站，竊取他人的消費點數，而他不僅自用還對外販售，台北地檢署24日指揮調查局搜索，並依偽造文書、加重詐欺等罪大規模約談鄭、游等8名嫌犯。

警政署鐵路警察局9月起陸續接獲民眾報案，稱高鐵TGo會員點數遭盜取，隨即組成專案小組，過濾被害會員帳戶，同時調閱上百支監視器畫面等資料追查，鎖定台北市28歲無業的鄭男涉有重嫌，10月將鄭男拘提到案，並查扣手機、3C產品等贓證物，初步調查鄭男盜取的Tgo點數約達數十萬元。

北檢檢察官郭盈君收案偵辦後，發現鄭男並非單獨犯案，查出他涉嫌與游姓共犯等人，盜用民眾的帳號與密碼，登入某銀行信用卡點數兌換網站，盜取民眾的消費回饋點數，除了自己用來購買家電，還會轉發給親友，甚至對外販售信用卡回饋點數，涉及加重詐欺、妨害電腦使用、偽造文書等罪，因此指揮調查局台北市調處搜索相關人住處等12個地點，並約談8名嫌犯到案，漏夜偵訊中，而先前到案後獲交保的鄭，今也再遭檢察官傳喚偵訊。