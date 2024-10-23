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社會 社會焦點 保障人權

網路交友淪面交車手　37歲女上門取155萬「公司款項」慘了

記者陳崑福／屏東報導

37歲林姓女子在網路交友軟體認識一名男子進而交往，在對方三餐噓寒問暖、花言巧語的攻勢下，讓她誤以為遇到真愛。隨後對方以介紹工作為由，要求她幫忙收取公司款項，她不疑有他依約前往，殊不知被詐騙集團利用成為面交車手，被枋寮警分局員警埋伏逮獲，依詐欺等罪嫌送辦。

▲枋寮警分局逮獲林姓女車手送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局逮獲林姓女車手，查扣現金送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局逮獲林姓女車手送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局日前接獲藍姓男子報案，表示在Facebook上發現「飆股投資」訊息欲進行投資，後續聽從對方指示下載「東益投資」軟體App，藍男並於10月起至今持續匯款及面交共計新臺幣320萬元給該詐騙集團。

藍男後續再接獲詐騙集團告知幸運抽中航空公司股票須再匯款，驚覺有異狀，便於昨(22)日至枋寮警分局枋寮派出所報案，警方受理時發現詐騙犯嫌仍持續與被害人聯繫，並要求被害人再儲值155萬元就能獲得股票。

警方獲報立即組成專案小組，指導被害人與犯嫌繼續聯繫，約定在自宅面交誘出車手，昨(22)日20時許於藍男家中埋伏，當場查獲林姓女子、查扣現金155萬元、存款憑證單、工作證及工作手機等證物。

警方訊後依涉嫌洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例罪嫌將林嫌移送屏東地檢署偵辦，並持續向上追查詐欺犯罪集團。

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