國會再掀表決大戰　綠提國安相關修法遭在野第14度擋下

▲立法院25日院會掀表決大戰。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

雖中央政府總預算案卡關爭議暫歇，今（25日）立院法院仍再掀表決大戰，民進黨團提案將21案國安相關修法列入議程，在野黨團提出異議狀況下，最終進行表決，出席108位立委，贊成49人、反對59人，藍白靠人數優勢成功杯葛，最後院會報告事項議程照民眾黨團、國民黨團提案「僅限列」通過，僅討論列在議程上提案。

經昨（24日）朝野協商後，卡關多時的中央政府總預算排入11月1日院會議程。而今民進黨團書記長蔡易餘、副幹事長洪申翰仍清晨就在議場門口守候、排隊遞案。民進黨團幹事長吳思瑤表示，要是有10多個攸關國安的提案，包含兩岸人民關係條例的修法等，在歷次程序委員會都無法順利排案，但國安不能有空窗。

院會報告事項階段，民進黨團擬請增列21案，國民黨立委王鴻薇大喊有異議，隨後進行表決，最終，出席108位立委，贊成49人、反對59人，民進黨團提案未能通過。

現場綠委王美惠不滿表示，已經擋14次會不會太誇張？綠委王定宇也批評，付委討論到委員會談而已，又不是要你贊成，有多心虛？在野黨委員則未置一詞。最後議程照民眾黨團、國民黨團提案「僅限列」通過，僅討論列在議程上提案。