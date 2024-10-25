王淺秋爆「柯媽媽不喜歡蔡壁如」全因這1事：還在市長室拉拉扯扯

▲柯文哲母親何瑞英。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

「柯爸」柯承發15日轉送台大加護病房，柯家18日申請讓民眾黨主席柯文哲探視獲准；但前民眾黨立委蔡壁如卻在受訪時談及「柯爸」病況，柯文哲胞妹柯美蘭不滿，在黨內群組要蔡壁如「閉嘴」，對此，媒體人王淺秋爆料，柯文哲媽媽何瑞英不喜歡蔡壁如，因為蔡壁如曾阻止柯文哲參選2020年總統大選。

王淺秋在網路節目《鄉民大學問》透露，柯媽媽對柯文哲政治生涯的影響眾所周知，上次訪問柯媽媽時很驚嚇，柯文哲在小時候，畢業旅行、同學郊遊、下課跟同學吃冰棒、打球等活動都被禁止，必須立刻回家，柯媽媽的教育方式培養出了學業成績優異的孩子。

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王淺秋進一步爆料，柯媽媽其實不喜歡蔡壁如，聽說柯文哲在2020年考慮參選總統時，柯媽媽希望他能參選，但是最後被蔡壁如擋下來，雙方還在市政大樓11樓市長室拉拉扯扯，蔡壁如的行為讓柯文哲的家人不愉快。

王淺秋透露，當時柯媽媽認為柯文哲在2020年總統大選中勝算很大，但事實證明不參選是正確的，「也許這就是所謂的政治判斷」，幕僚的建議、家人的建議、女人們的建議，還是柯文哲本身的領導決定，「這很關鍵，不要一天到晚容易被影響。」

▼蔡壁如。（圖／記者屠惠剛攝）

