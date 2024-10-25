傳柯文哲帳房「橘子」是日本人？律師曝內幕：返台可能緩起訴

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

京華城一案偵查過程中，台北地檢署發現，曾是柯文哲市府核心幕僚的貼身帳房「橘子」許芷瑜扮演關鍵角色，但許目前滯留日本未歸，被目擊出現在大阪，檢方已將其改列被告，稍早北檢正式對許芷瑜發布通緝。就有外界傳言橘子是日本人，如今才能待在日本。對此，律師詹晉鑒表示，事實並非如此。

詹晉鑒日前上《狠狠抖內幕》，他看到外界傳言，許芷瑜如今能待在日本，是因為她是日本人，還有一位娶了日裔的美國舅舅。不過他近期曾實際與對方對談，橘子舅舅不會日文、只會英語，所以即使有位日裔太太，其實跟日本有太大關係。

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他透露，舅舅有向他證實橘子「不是日本人」，目前舅舅也找不到橘子。他當時還安慰對方，北檢尚未通緝橘子時，態度還算友善，因為與原先證人相比，轉被告並不會差到哪，不會是收賄等重罪，而是收受違法政治獻金去列被告。北檢的出發點，應是認為用輕罪將她列為被告，可以提升對方回台意願。

詹晉鑒說，若許芷瑜真的回來，事情就會變簡單，屆時可直接將《證人保護法》法條唸給橘子聽，要她把柯文哲收錢等細節都說出來，就可用《政治獻金罪》來辦。若橘子認罪，被判三年以下輕罪的話可以緩起訴。所以，橘子目前雖然是被列為違反《政治獻金罪》的被告，但畢竟是輕罪，他感覺北檢的舉動是在「遞出橄欖枝」。