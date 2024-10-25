　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

推動「第二次能源轉型」！　賴清德曝：明年1月提2032減碳新目標

▲總統賴清德主持總統府氣候變遷對策委員會。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德昨（24日）抱病主持總統府氣候變遷對策委員會。（圖／總統府提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德昨（24日）主持總統府國家氣候變遷委員會第二次會議，會後賴清德表示，氣候變遷的挑戰愈來愈嚴峻，國際社會也透過更加積極地更新碳排標準來應戰。因此他透露，政府也將於明年1月提出2032年的減碳目標，並強調會推動「第二次能源轉型」，以建立淨零永續、穩定供應能源的台灣。

總統府國家氣候變遷對策委員會昨日召開第二次會議，賴清德表示，在所有委員的多元討論、集思廣益下，不僅有多個結論，相信也能更有效率地加速推動台灣的淨零碳排。賴清德點出，前陣子來襲的「山陀兒」颱風，是有紀錄以來第一個在10月於高雄登陸的熱帶氣旋，還測得17級以上陣風，有鑒於此，如何因應氣候變遷的衝擊，是國家韌性及永續發展重大的考驗。

賴清德指出，全球在此時此刻都面臨越來越嚴峻的氣候變遷挑戰，2015年的《巴黎協定》，要求各國每五年必須更新一次的「國家自主貢獻（NDC）」，在2021年的COP26，已經要求每兩年更新一次，而世界各國下一輪NDC 的更新，時間就在明年的年初。

「台灣身為全球技術供應鏈的重要角色，有必要加大氣候行動，來提升產業的國際競爭力，加速接軌國際NDC的步伐。除了要檢視2030年的目標，我們要有更大的企圖心突破瓶頸，重新設定2032年和2035年更加積極的減碳新目標。」

為此，賴清德透露，本次會議也設下目標，將在明年1月，也就是下次的會議，提出台灣2032年的減碳新目標，來進一步凝聚共識。

賴清德接著強調，事實上，最好的能源就是節能，因為當我們多節約一分能源，就可以多減一分碳，為此，他也要求公部門要以身作則，除了成立「永續長聯盟」，也要積極促進公營事業導入能源技術服務（ESCO），加快國內的節能進程，由上而下展現決心。

同時，賴清德認為，更要鼓勵全民參與節能，共同為國家的永續發展來努力，明年台灣即將開徵碳費，這是邁向淨零具體的一步，我們的戰略方向非常清晰，就是要推動「第二次能源轉型」，確保能源供應的穩定與韌性。

賴清德說明，除了發展多元綠能來開源，更要推動深度節能、儲能技術的應用，促進下一代產業的轉型和發展，強化台灣因應氣候變遷的調適機制，尋求永續的綠色成長機會，穩健邁向2050淨零排放的目標。

最後，賴清德表示，當前，全世界都面對極端氣候與減碳的挑戰，但他相信，透過這個委員會的群策群力，對外和世界各國持續加強合作，對內由公部門與各行各業一起行動，全民同心協力，就能落實創新轉型改變，迎來台灣世代永續成長的機會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／遊民闖桃機！　摔落第二航廈5樓高工作道慘死
快訊／中職金手套、最佳九人　得獎名單出爐
戲劇性變化！綠成功擋下徐巧芯修法　藍急突轉彎「沒異議」
快訊／台鐵車站落軌！　1人當場身亡
王淺秋爆「柯媽媽不喜歡蔡壁如」：還在市長室拉拉扯扯
爆乳人妻1年爽看22場演唱會！　超長清單曝光
北檢聲請延押柯文哲　黃國昌怒發聲「我非常、非常的震驚」
延押柯文哲理由曝　「橘子」握關鍵證物拒回台...2人恐串證
康芮颱風「一路向西」往台灣靠近！　日氣象廳路徑曝
高雄嬰滿口血狂哭　「保母忘我滑手機」畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「橘子」許芷瑜現蹤大阪愛鄰地區？　議員爆料疑有同夥

柯文哲親信「橘子」遭通緝　游淑慧：怎麼會不敢聯繫家人？

戲劇性變化！綠成功擋下徐巧芯修法　表決到一半藍急轉彎「沒異議」

周杰倫演唱會黃牛票喊到30萬！　藍委轟政府無作為「極致低能」

古寧頭戰役75周年！賴清德親赴金門追思　向參戰英雄握手致意

國會改革釋憲案下午宣告是否違憲　羅智強坦言：不抱太大期待

國會再掀表決大戰　綠提國安相關修法遭在野第14度擋下

北檢聲請延押柯文哲　黃國昌：查2個月沒證據繼續押人取供？

總預算付委審查？卓揆下週赴立院報告　黃揚明揭「綠營陽謀」

今國會改革釋憲結果出爐　綠黨團坦言緊張：後續會啟動因應配套

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

潭美颱風東北季風共伴發威　雙北明午前達停班課標準

最大黃牛夫妻狂吸周杰倫門票　進帳2百萬竟哭窮遭上銬移送

雙北等4縣市明午前達停班課標準！共伴發威　雨量預報上修

萌娃爆哭緊抓頭髮不放　爸慌張崩潰救援：放開！

全台最大黃牛夫妻落網！爽住5星級飯店　周杰倫門票已預收200萬

「橘子」許芷瑜現蹤大阪愛鄰地區？　議員爆料疑有同夥

柯文哲親信「橘子」遭通緝　游淑慧：怎麼會不敢聯繫家人？

戲劇性變化！綠成功擋下徐巧芯修法　表決到一半藍急轉彎「沒異議」

周杰倫演唱會黃牛票喊到30萬！　藍委轟政府無作為「極致低能」

古寧頭戰役75周年！賴清德親赴金門追思　向參戰英雄握手致意

國會改革釋憲案下午宣告是否違憲　羅智強坦言：不抱太大期待

國會再掀表決大戰　綠提國安相關修法遭在野第14度擋下

北檢聲請延押柯文哲　黃國昌：查2個月沒證據繼續押人取供？

總預算付委審查？卓揆下週赴立院報告　黃揚明揭「綠營陽謀」

今國會改革釋憲結果出爐　綠黨團坦言緊張：後續會啟動因應配套

星宇航空上市飛漲50％　爆18萬張大量、中籤爽賺2萬元

固執瑪爾濟斯「戲精上身」　穿胸背就倒地哼哼叫：讓我睡！

住宿一天800！日本夫妻來台「3天2夜花費驚呆」：真的超便宜

世界大賽道奇球衣繡34號　紀念傳奇投手瓦倫祖拉

獨／遊民闖桃機！摔落第二航廈5樓高工作道慘死　清潔阿姨嚇壞

建商稱「碳費讓房價漲15%」　彭啓明：問了房仲說影響沒這麼高

16歲少女機上遭57歲男乘客性侵犯1小時　機長發現立即掉頭返航

快訊／中職金手套最佳九人有5人包辦　江坤宇、陳傑憲金手套5連霸

災害應變新突破　南消完成T-CERT培訓及授證

美麥當勞大腸桿菌致死「來源找到了」　肯德基、漢堡王急下架

正妹在火鍋店自信跳舞　超強卡點彷彿專程表演

政治熱門新聞

于北辰爆「柯文哲錢藏在化糞池」　謝寒冰傻眼

陳時奮咬論文抄襲遭陽明交大打臉　凌濤說話了

三黨修法增訂國定假日　全通過能多休10天

慘了？中共掌握海鋒大隊經緯度　軍方前官員：擺拍！就要大家看到

北檢聲請延押柯文哲　黃國昌：查2個月沒證據繼續押人取供？

藍白總召缺席協商　韓國瑜急關心黃國昌健康

被嗆造謠欠告！四叉貓要吳怡萱快告：一定提誣告

賴清德身體微恙！罕見戴口罩、微微鼻音　抱病主持4小時會議

房價繼續漲！今年第2季房貸負擔率46.02%　雙北、台中負擔最重

請支援垃圾處理！彭啓明喊話台北市　全台3年增5焚化廠

「涼山部隊」中美洲叢林戰獨家畫面曝　最怕一閃神實彈奪命

國會擴權釋憲案1500宣判　大部分條文恐被宣告違憲

快訊／北市明正常上班上課

氣候變遷委員肯定「深度節能行動方案三階段」　盼結合AI擴大效益

更多熱門

相關新聞

賴清德身體微恙！罕見戴口罩、微微鼻音　抱病主持4小時會議

賴清德身體微恙！罕見戴口罩、微微鼻音　抱病主持4小時會議

總統賴清德24日召開「國家氣候變遷對策委員會」的第二場會議，不過他因為小感冒，罕見戴著綠色的口罩亮相；而他在致詞談話時，可感受到他的聲音有些許沙啞跟鼻音，但他依然抱病主持長達4個多小時的會議。這也是他5月上任至今，第一次身體微恙現身公開場合。

民調：7成人支持賴清德「落地生根」說法

民調：7成人支持賴清德「落地生根」說法

經濟部設目標「2027年省206億度電」　約8座台中三號燃煤年發電量

經濟部設目標「2027年省206億度電」　約8座台中三號燃煤年發電量

政府各部會設立「永續長」！　11／23舉行永續長聯盟共識營

政府各部會設立「永續長」！　11／23舉行永續長聯盟共識營

國家需綠領淨零產業人才！今年增5.2％人投入　薪水達55K

國家需綠領淨零產業人才！今年增5.2％人投入　薪水達55K

關鍵字：

賴清德淨零碳費巴黎協定氣候變遷對策委員會能源轉型

讀者迴響

熱門新聞

大谷1.4億50轟球買主竟來自台灣！

爆乳人妻黃牛正面曝　臉書狂曬奢豪生活

左轉車道直行不一定會開罰　警曝「車道線」是關鍵

背心妹被蟑螂貼身「嚇到衣服全脫」影片萬人朝聖

黃牛夫妻去年曾怨沒搶到周杰倫門票爆乳人妻是「全台最大黃牛」　搶嘸他的香港門票

小鐘收男星訊息「要4張周杰倫門票」

快訊／《皇后的品格》金守美驟逝！享壽75歲　

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」1年前洩尪事業

他出現杵狀指確診肺結核　醫：一旦發現快就醫

台積電法說會暗藏1風險　恐讓台灣經濟崩盤

宜蘭縣宣布：明天正常上班上課

律喜忍1年親爆崔敏煥「多次叫小姐」錄音檔

快訊／21號颱「康芮」生成！雙颱共舞　今續防潭美共伴大雨

工程師升職被拗請客　友狠點2.2萬和牛牛排

早餐店加蛋15元　王浩宇：買不起蠻可悲的

更多

最夯影音

更多

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面