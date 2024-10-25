推動「第二次能源轉型」！　賴清德曝：明年1月提2032減碳新目標

▲總統賴清德昨（24日）抱病主持總統府氣候變遷對策委員會。（圖／總統府提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德昨（24日）主持總統府國家氣候變遷委員會第二次會議，會後賴清德表示，氣候變遷的挑戰愈來愈嚴峻，國際社會也透過更加積極地更新碳排標準來應戰。因此他透露，政府也將於明年1月提出2032年的減碳目標，並強調會推動「第二次能源轉型」，以建立淨零永續、穩定供應能源的台灣。

總統府國家氣候變遷對策委員會昨日召開第二次會議，賴清德表示，在所有委員的多元討論、集思廣益下，不僅有多個結論，相信也能更有效率地加速推動台灣的淨零碳排。賴清德點出，前陣子來襲的「山陀兒」颱風，是有紀錄以來第一個在10月於高雄登陸的熱帶氣旋，還測得17級以上陣風，有鑒於此，如何因應氣候變遷的衝擊，是國家韌性及永續發展重大的考驗。

賴清德指出，全球在此時此刻都面臨越來越嚴峻的氣候變遷挑戰，2015年的《巴黎協定》，要求各國每五年必須更新一次的「國家自主貢獻（NDC）」，在2021年的COP26，已經要求每兩年更新一次，而世界各國下一輪NDC 的更新，時間就在明年的年初。

「台灣身為全球技術供應鏈的重要角色，有必要加大氣候行動，來提升產業的國際競爭力，加速接軌國際NDC的步伐。除了要檢視2030年的目標，我們要有更大的企圖心突破瓶頸，重新設定2032年和2035年更加積極的減碳新目標。」

為此，賴清德透露，本次會議也設下目標，將在明年1月，也就是下次的會議，提出台灣2032年的減碳新目標，來進一步凝聚共識。

賴清德接著強調，事實上，最好的能源就是節能，因為當我們多節約一分能源，就可以多減一分碳，為此，他也要求公部門要以身作則，除了成立「永續長聯盟」，也要積極促進公營事業導入能源技術服務（ESCO），加快國內的節能進程，由上而下展現決心。

同時，賴清德認為，更要鼓勵全民參與節能，共同為國家的永續發展來努力，明年台灣即將開徵碳費，這是邁向淨零具體的一步，我們的戰略方向非常清晰，就是要推動「第二次能源轉型」，確保能源供應的穩定與韌性。

賴清德說明，除了發展多元綠能來開源，更要推動深度節能、儲能技術的應用，促進下一代產業的轉型和發展，強化台灣因應氣候變遷的調適機制，尋求永續的綠色成長機會，穩健邁向2050淨零排放的目標。

最後，賴清德表示，當前，全世界都面對極端氣候與減碳的挑戰，但他相信，透過這個委員會的群策群力，對外和世界各國持續加強合作，對內由公部門與各行各業一起行動，全民同心協力，就能落實創新轉型改變，迎來台灣世代永續成長的機會。