陸委會民調：近7成人支持賴清德「中華民國落地生根」說法

▲總統賴清德在國慶大典上致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會24日公布民調結果，調查顯示，有9成以上台灣民眾支持總統賴清德在國慶談話提到的「四個不變」主張；近7成贊成賴清德「中華民國已在台澎金馬落地生根，與中華人民共和國互不隸屬」的說法。陸委會強調，調查結果反映國人普遍肯定總統捍衛國家主權、守護台灣民主自由體制，及維護台海現狀的決心，並對中共對台複合性施壓極度反感。

陸委會表示，本次調查針對總統國慶談話詢問民眾看法，9成以上台灣民眾（92.7%）支持「四個不變」的主張；近7成贊成中華民國已在台澎金馬落地生根，與中華人民共和國互不隸屬（68.8%），支持中華人民共和國無權代表台灣（69.2%）的說法；7成5以上（76.4%）贊成兩岸共同因應氣候變遷、防堵傳染病，一起承擔國際責任。另近9成台灣民眾（89.6%）主張台灣的未來要由台灣2,300萬人決定。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會指出，台灣民意不認同中共悖於兩岸現實的說法及對台施壓脅迫作為，包括8成以上不認同中共說「台灣是中國領土的一部分，中華人民共和國政府是代表包括台灣在內的全中國唯一合法政府」（83.3%），及「台灣前途在於國家統一」（80.9%）；近7成5（74.0%）不認同中共主張「一中原則」和「九二共識」，推進統一。

對於近期中共在台灣周邊軍事演習，有近9成民眾（87.3%）不認同；另有7成5左右反對中共設置「台獨頑固份子」舉報信箱，懲戒台獨份子（77.9%），及以政治理由取消ECFA部分早收產品關稅優惠（74.6%）的作法。

陸委會強調，中共堅持所謂的「一中原則」，企圖消減中華民國、吞併台灣，「呼籲中共當局務實面對台灣民意，及兩岸互不隸屬的客觀事實，認真理解總統國慶演說釋出的善意，以溝通對話取代脅迫施壓，為兩岸關係良性互動及台海和平穩定創造有利條件。」

本項調查是陸委會委託益普索市場研究公司，在113年10月17日至20日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,073份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。