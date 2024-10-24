　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸委會民調：近7成人支持賴清德「中華民國落地生根」說法

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德在國慶大典上致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會24日公布民調結果，調查顯示，有9成以上台灣民眾支持總統賴清德在國慶談話提到的「四個不變」主張；近7成贊成賴清德「中華民國已在台澎金馬落地生根，與中華人民共和國互不隸屬」的說法。陸委會強調，調查結果反映國人普遍肯定總統捍衛國家主權、守護台灣民主自由體制，及維護台海現狀的決心，並對中共對台複合性施壓極度反感。

陸委會表示，本次調查針對總統國慶談話詢問民眾看法，9成以上台灣民眾（92.7%）支持「四個不變」的主張；近7成贊成中華民國已在台澎金馬落地生根，與中華人民共和國互不隸屬（68.8%），支持中華人民共和國無權代表台灣（69.2%）的說法；7成5以上（76.4%）贊成兩岸共同因應氣候變遷、防堵傳染病，一起承擔國際責任。另近9成台灣民眾（89.6%）主張台灣的未來要由台灣2,300萬人決定。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會指出，台灣民意不認同中共悖於兩岸現實的說法及對台施壓脅迫作為，包括8成以上不認同中共說「台灣是中國領土的一部分，中華人民共和國政府是代表包括台灣在內的全中國唯一合法政府」（83.3%），及「台灣前途在於國家統一」（80.9%）；近7成5（74.0%）不認同中共主張「一中原則」和「九二共識」，推進統一。

對於近期中共在台灣周邊軍事演習，有近9成民眾（87.3%）不認同；另有7成5左右反對中共設置「台獨頑固份子」舉報信箱，懲戒台獨份子（77.9%），及以政治理由取消ECFA部分早收產品關稅優惠（74.6%）的作法。

陸委會強調，中共堅持所謂的「一中原則」，企圖消減中華民國、吞併台灣，「呼籲中共當局務實面對台灣民意，及兩岸互不隸屬的客觀事實，認真理解總統國慶演說釋出的善意，以溝通對話取代脅迫施壓，為兩岸關係良性互動及台海和平穩定創造有利條件。」

本項調查是陸委會委託益普索市場研究公司，在113年10月17日至20日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,073份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／黃牛夫妻搶到50張票　存廢關鍵曝光
「22:02新莊店」火鍋沾老鼠屎　業者曝補償方案
統一發票預算大增！　中獎組數有望增多
機會來了！沒搶到周杰倫門票　這職位需求99人
下班注意！新北基宜8地淹水警戒　七堵、蘇澳5區域列一級
快訊／雨彈升級「9縣市豪大雨特報」　台北市紫爆
黃牛夫妻爽賺200萬！　竟哭窮：還負債千萬
快訊／黃牛夫妻檔上銬！　穿短裙移送

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被彭啓明點名處理垃圾　北市曝4年支援數據：量能有限、轄內優先

高齡社會新解方！吳春城領銜提《壯促法》　完成立法還差一哩路

「金龍」海嘯來了！8、9月房市成交下滑　內政部估房市降溫將發酵

陸委會民調：近7成人支持賴清德「中華民國落地生根」說法

澎議長赴陸談釋放「大進滿」　陸委會：與官方管道不衝突

房價繼續漲！今年第2季房貸負擔率46.02%　雙北、台中負擔最重

台南東區「榮民之家」明年拆完　轉型機35市地重劃

藍白總召缺席協商！韓國瑜急關心黃國昌健康　吳思瑤3度彎腰鞠躬

經濟部設目標「2027年省206億度電」　約8座台中三號燃煤年發電量

注意浪漫陷阱！假交友、假徵婚詐騙頻傳　內政部籲民眾慎防

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

1歲妹扶著媽站起踏步　走進爸懷裡全家笑開懷

強運！男開箱20包獵人卡　完整蒐集2套牌組網羨慕

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

媽期待女兒表演跳女團舞　實際扮村姑！台下笑瘋XD

爸改造家裡用客語聲控開門　女兒頻喊沒反應：回不了家

被彭啓明點名處理垃圾　北市曝4年支援數據：量能有限、轄內優先

高齡社會新解方！吳春城領銜提《壯促法》　完成立法還差一哩路

「金龍」海嘯來了！8、9月房市成交下滑　內政部估房市降溫將發酵

陸委會民調：近7成人支持賴清德「中華民國落地生根」說法

澎議長赴陸談釋放「大進滿」　陸委會：與官方管道不衝突

房價繼續漲！今年第2季房貸負擔率46.02%　雙北、台中負擔最重

台南東區「榮民之家」明年拆完　轉型機35市地重劃

藍白總召缺席協商！韓國瑜急關心黃國昌健康　吳思瑤3度彎腰鞠躬

經濟部設目標「2027年省206億度電」　約8座台中三號燃煤年發電量

注意浪漫陷阱！假交友、假徵婚詐騙頻傳　內政部籲民眾慎防

女兒右眼手術「左眼也被開了」！爸爸傻眼　院方：醫生出於好心

黃牛夫妻搶到50張周董門票序號　警列證物移送...存廢關鍵曝光

「22:02新莊店」沾老鼠屎　業者清消後推優惠：連4天送豬肉套餐

高通宣布與Mistral AI合作　為邊緣裝置打造全新生成式AI模型

被彭啓明點名處理垃圾　北市曝4年支援數據：量能有限、轄內優先

高齡社會新解方！吳春城領銜提《壯促法》　完成立法還差一哩路

「金龍」海嘯來了！8、9月房市成交下滑　內政部估房市降溫將發酵

女子拆包裹後「未洗手」吃零食…腹瀉脫水　醫指1物：有多種病原體

陸委會民調：近7成人支持賴清德「中華民國落地生根」說法

美到被要求「增設最美頒獎人」！蔡淑臻近照曝光驚豔全網

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

政治熱門新聞

民眾投訴節目都在玩　賴清德中常會要求王義川、吳崢：政治人物要專業

三黨修法增訂國定假日　全通過能多休10天

柯文哲「冷錢包」從哪裡來？　陳智菡還原真相：檢調人員如獲至寶

快訊／共伴發威！豪大雨襲北東　新北市府：沿海9級陣風、浪高達5米

柯美蘭飆蔡壁如「閉嘴」　為何獨「她」有神祕金鐘罩

慘了？中共掌握海鋒大隊經緯度　軍方前官員：擺拍！就要大家看到

再幫徐巧芯上化學課！　中科院長講解：磷化合物不等同磷

請支援垃圾處理！彭啓明喊話台北市　全台3年增5焚化廠

基隆河上游大雨造成水位上漲　北市水利處籲「遠離河濱、駛離車輛」

徐巧芯不滿被上化學課狂轟「我有講元素或黃磷？」　他無奈嘆氣

若京華城立即停工　李四川：「台鐵、高鐵、鄰近民房」將有安全問題

綠委質疑中科院能管理無人機園區？　中科院長：老實講我們也很懷疑

柯文哲貼身帳房「橘子」滯日將通緝？　鄭銘謙：按照偵查步驟處理

傳支持藍修選罷法遭黨內圍剿　王世堅氣炸揭真相：我沒違背黨的精神

更多熱門

相關新聞

澎議長赴陸談放「大進滿」　陸委會回應

澎議長赴陸談放「大進滿」　陸委會回應

澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全及澎湖縣議長陳毓仁近日赴陸，傳出將於24日下午拜會國台辦，溝通釋放澎湖漁船「大進滿88號」的洪姓船長。對此，陸委會發言人梁文傑表示，政府有透過管道希望中共放人放船，熱心人士協助進行溝通與官方的管道不衝突。

經濟部設目標「2027年省206億度電」　約8座台中三號燃煤年發電量

經濟部設目標「2027年省206億度電」　約8座台中三號燃煤年發電量

政府各部會設立「永續長」！　11／23舉行永續長聯盟共識營

政府各部會設立「永續長」！　11／23舉行永續長聯盟共識營

國家需綠領淨零產業人才！今年增5.2％人投入　薪水達55K

國家需綠領淨零產業人才！今年增5.2％人投入　薪水達55K

賴清德喊「願跟中國在內世界各國合作」　共同面對氣候變遷

賴清德喊「願跟中國在內世界各國合作」　共同面對氣候變遷

關鍵字：

陸委會賴清德民調

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

《親戚不計較》男星「1年多前已離世」

即／周杰倫門票喊到30萬　全台最大黃牛集團抓到了

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

全台最大黃牛夫妻落網　周杰倫門票已預收200萬

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

即／基隆明天停班課？　謝國樑：北北基桃共同宣布

麥當勞送《獵人》BOOK牌突改遊戲規則！網全怒了

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」網挖出1事件

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

20歲軍人魂斷139縣道！女友每日1篇文道不捨

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」

挺川普或賀錦麗　巴菲特鬆口了

更多

最夯影音

更多

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面