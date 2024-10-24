賴清德身體微恙！罕見戴口罩、微微鼻音　抱病主持4小時會議

▲總統賴清德主持總統府氣候變遷對策委員會。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德24日召開「國家氣候變遷對策委員會」的第二場會議，不過他因為小感冒，罕見戴著綠色的口罩亮相；而他在致詞談話時，可感受到他的聲音有些許的鼻音，但他依然抱病主持長達4個多小時的會議。這也是他5月上任至今，第一次身體微恙現身公開場合。

總統府「國家氣候變遷對策委員會」第一次會議時，除了既定環節之外，還有頒發聘任委員證書，首場會議就討論極為熱絡，一開就長達4個小時，就連會後記者會舉行的時間，本來設定晚間7點多舉行，但也因會議遲遲未能結束，經兩次延後至8點半才召開。

第二場國家氣候變遷對策委員會也不例外，本場會議於24日下午4點舉行，賴清德進場時，罕見在公開場合戴著綠色口罩亮相；他在致詞的時候，也可以感受到他聲音有些許的鼻音，可是整體精神狀況都很好。據了解，他確實是有一點小感冒，但並無大礙。至於該場會議，賴清德則抱病親自主持全程，從下午4點至晚間8點，長達4小時的會議。

賴清德在致詞中表示，邁向淨零排放的國際共識，「最好的能源是節能」，推動「深度節能」不能只有政府投入，而是像經營棒球隊有各個角色參與。他強調，「能源技術服務—ESCO，就是球隊的分析師與訓練師」，政府會與產業合作，提出投資獎勵等協助產業節能，也會和保險受業者合作推動，收取的保費用在國家建設上，形成良性循環。